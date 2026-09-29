Preminuo čuveni glumac iz serije "Saved by the bell": Generacije će ga pamtiti po ovoj ulozi

Denis Haskins, najpoznatiji po ulozi u hit humorističkoj seriji "Saved by the Bell", preminuo je u 75. godini, potvrdio je njegov agent za ABC njuz.

Izvor: YouTube printscreen

Denis Haskins, najpoznatiji po ulozi u hit humorističkoj seriji "Saved by the Bell", preminuo je u 75. godini, potvrdio je njegov agent za ABC njuz.

Glumio je direktora Ričarda Beldinga od 1989. do 2000. godine.

"Ovo je tragičan gubitak. Svi su voljeli gospodina Beldinga, a mi koji smo imali priliku da upoznamo Denisa voljeli smo ga još više. Bio je divna osoba i mnogo je volio, zaista je obožavao svoje fanove. Uvjiek je imao vremena za njih, bez obzira na sve", rekao je njegov agent Džej Šahter.

Uzrok smrti Denisa Haskinsa nije saopšten.

U seriji "Saved by the Bell" glumio je tokom sve četiri sezone, od 1989. do 1993. godine, a kasnije je ponovio ulogu u seriji "Saved by the Bell: The New Class", koja se emitovala tokom sedam sezona, od 1993. do 2000. godine.

(b92 / MONDO)