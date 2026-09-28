Zastrašujući udar ruskog reaktivnog drona na samo dva kilometra od Poljske granice izazvao je opštu paniku i hitnu evakuaciju graničnog prelaza Dorohusk.

Izvor: PrintScreen Twitter

Ruski reaktivni dron pogodio je područje nedaleko od graničnog prelaza Dorohusk, u blizini mjesta Jagodin na zapadu Ukrajine, svega oko dva kilometra od granice sa Poljskom. Zbog napada poljska vojska podigla je avione i stavila sisteme protivvazdušne odbrane u stanje pripravnosti, dok je granični prelaz evakuisan.

Rusija je u ponedeljak poslije podne dronovima napala ciljeve na zapadu Ukrajine. Prema prvim informacijama načelnika opštine Dorohusk Vojćeha Save, dron je pogodio područje pored starog terminala na ukrajinskoj strani granice.

Ranije, oko 17.15 časova, potpukovnik Jacek Goriševski, portparol Operativne komande Oružanih snaga Poljske, izjavio je za TVN24 da još nema informacije o tome šta je tačno pogodila bespilotna letjelica.

"Nedaleko od prelaza u Dorohusku ponovo je udarila bespilotna letjelica Ruske Federacije, ponovo u neposrednoj blizini mjesta Jagodin", rekao je Goriševski.

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A Russian suicide drone just struck near the Yahodyn border crossing with Polandpic.twitter.com/C3YsgR4X4H — Visegrád 24 (@visegrad24)September 28, 2026

Prethodni put ruski dron pogodio je benzinsku pumpu u Jagodinu u nedelju, 13. septembra.

Sirene odjekivale Lublinskim vojvodstvom

Dok je poljska vojska podizala avione i stavljala sisteme PVO u stanje pripravnosti, u Lublinskom vojvodstvu oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost zbog ruskog napada u neposrednoj blizini granice.

Na snimcima sa tog područja čuju se sirene, dok uznemireni građani izlaze napolje i sa zabrinutošću gledaju ka nebu.

Potpredsjednik poljske vlade i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš potvrdio je da je ruski reaktivni dron pao oko dva kilometra od poljske granice.

"Još jedan ruski napad na zapadu Ukrajine. Reaktivni dron pogodio je ukrajinsku stranu oko dva kilometra od graničnog prelaza sa Poljskom u Dorohusku. Nije došlo do povrede poljskog vazdušnog prostora. Naši sistemi protivvazdušne odbrane i avioni bili su spremni za dejstvo. Nakon ukidanja uzbune, avioni su se vratili u baze, a sistemi protivvazdušne odbrane prešli su u režim osmatranja i pripravnosti", napisao je na mreži X.

BREAKING: A Russian Geran-5 drone struck the truck parking area at the Yahodyn border crossing in Volyn Oblast, about 1 km from the Polish border.pic.twitter.com/D9kyC2srKK — Faytuks Network (@FaytuksNetwork)September 28, 2026

Hitno evakuisan granični prelaz

Zamjenica ministra unutrašnjih poslova i administracije Magdalena Roguska izjavila je u emisiji "Tak jest" na TVN24 da je granični prelaz morao da bude evakuisan tokom napada.

"Najprije je obustavljena granična kontrola na prelazu u Dorohusku, a zatim je zaista bila neophodna evakuacija jer je situacija bila veoma dinamična. Taj dron našao se veoma blizu granice", rekla je Roguska.

Poljske vlasti naglasile su da, uprkos neposrednoj blizini udara, nije došlo do povrede vazdušnog prostora Poljske. Nakon prestanka opasnosti vojni avioni vratili su se u svoje baze, dok su sistemi PVO vraćeni u režim osmatranja i pripravnosti.

(tvn24/MONDO)