Nikola Jokić je na konferenciji za medije iznenadio sve kada je glavom udario u mikrofon, dok je pokušavao da se sjeti riječi. Saznajte više o ovoj neobičnoj situaciji.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić obavio je svoju dužnost prema medijima, na početku nove NBA sezone. Pored fotografisanja za zvanične kanale najjače lige na svijetu, Jokić se našao pred medijima na čija je pitanja odgovarao. Jedno od njih privuklo je posebnu pažnju jer je srpskom centru popustila koncentracija, pa je zbog toga što mu je pobjegla riječ koju je planirao da kaže počeo da udara glavom u mikrofon.

Bila je to scena koju vjerovatno niko u sali nije očekivao. Nikola Jokić je bio opušten i dobro raspoložen, pričao je Amerikancima o reprezentaciji Srbije, selektoru Alimpijeviću, novom ugovoru, Demaru Derozanu, očekivanjima, šalio se na račun svog fizičkog izgleda... Samo je sa tom jednom riječju imao velikih problema!

"Mislim da treba da budemo...", rekao je Nikola Jokić i zaustavio se. Pokušavao je da se sjeti riječi koja mu fali da završi misao, ali ona nije nailazila uprkos tome što je bio silno fokusiran. "Sjetiću se te riječi", saopštio je Jokić Amerikancima, zatim počeo da lupka prstima po stolu, zatim da uz osmjeh klima glavom, a onda i da glavom nekoliko puta udari u mikrofon ispred sebe. Bila je to potpuno nevjerovatna scena.

"Riječ je... Kada neke stvari stalno ponavljaš, radiš ih opet, opet, opet", rekao je Jokić i nakon male pomoći nastavio: Da, konzistentnost! Čak i kada imamo lošu utakmicu, loše dvije utakmice u nizu, da se ipak ne udaljavamo od našeg sistema, od načina na koji igramo defanzivno ili ofanzivno samo zato što nije radilo. Moj bivši selektor je govorio 'Svaki dan radimo na našoj odbrani, zato moramo da vjerujemo u nju, da vjerujemo u proces'. Ako radiš na nečemu, u jednom trenutku ćeš doći do najbolje verzije sebe. To je teško pobijediti", zaključio je Jokić.

Šta je još rekao Jokić?

Najbolji igrač Denver Nagetsa govorio je pred medijima i o ugovoru koji treba da potpiše. On to neće uraditi ovog ljeta, već će sačekati 2027. godinu jer tada može da dobije čak 80 miliona dolara. Po svemu sudeći, Nikola Jokić i Denver Nagetsi će na kraju sezone potpisati novu petogodišnju saradnju tešku čak 360 miliona dolara - što je najveći ugovor u istoriji lige.

"Potpisaću ugovor sledeće godine... Ako me budu željeli", rekao je Nikola Jokić i zatim na potpitanje odgovorio: "Biznis. Pričao sam sa ljudima iz kluba. Oni znaju moje mišljenje. Više sam nego zainteresovan za nastavak saradnje. Nadam se da i oni vjeruju u mene".

Šta čeka Denver ove sezone?

Po svemu sudeći, Denver Nagetsi ove sezone neće biti u najužem krugu favorita za osvajanje NBA lige. Na ljetnjoj pijaci nisu bili preterano aktivni jer su ograničeni ogromnim ugovorima koje imaju nosioci igre tima iz Kolorada, pa su pojedina mjesta popunjavali igrači koji su potpisani "ispod radara".

Ipak, kada je Nikola Jokić u timu, niko ne može da otpiše Denver. Očekuje se još jedna impresivna sezona srpskog košarkaša, da ponovo bude na tripl-dabl prosjeku i da postane rekorder po broju napravljenih tripl-dablova u istoriji NBA. Naravno da će opet biti među kandidatima za MVP priznanje, čak i uz muke koje bi Denver mogao da ima.

Nagetsi će u pripremnom periodu igrati dva puta protiv Jute, pa protiv Čikaga, LA Klipersa i LA Lejkersa. Novu sezonu počinju 23. oktobra (03.30) protiv Oklahome. Odmah na početku imaće veoma težak zadatak, jer im je rival jedan od najboljih timova u SAD.