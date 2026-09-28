"Dinar jedan mi nikada nije dao": Zorica Brunclik progovorila o Kemišu i finansijama, pa šokirala priznanjem

Na proslavi novog salona, Zorica i Kemiš pričali su o umjetnosti, biznisu i svojim planovima za budućnost.

Izvor: MONDO

Poznati bračni par, pjevačica Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, privukli su pažnju svih prisutnih na otvaranju novog salona Adama Adaktara.

Oni nisu skidali osmjeh sa lica, a pred našim kamerama prokomentarisali su aktuelnosti i poricali da su svoj zarađeni novac ulagali u privatne biznise.

Ovako su izgledali na otvaranju:

Pogledajte 00:08 Adaktarovi okupili samu elitu: Zorica i Kemiš stigli na proslavu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Mi smo umjetničke duše, prije 30 godina su nam preporučivali da otvorimo balaknice ili kafić... Međutim, ja sam tada rekla Miroljubu, ti i ja kakvi smo svi bi na crtu kupovali kod nas i propali bismo, a ako bismo kafić otvorili on bi bio najbolji gost i sve bi plaćao, pa onda bolje da dođu kod nas kući. On vodi finansije, dinar jedan mi nikada nije dao", rekla je Zorica.

"Dosadio mi je repertoar, pa bih prvo objavila neke nove pjesme, mi smo pripremili 15 novih pjesama. Mogu sada da pjevam."