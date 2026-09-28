Sanja Vučić na otvaranju salona porodice Adaktar stigla je sa muzičkim producentom Aleksandrom Milićem Milijem.
Pjevačica Sanja Vučić bila je jedna od zvanica na otvaranju novog salona porodice Adaktar. Međutim, okupljenim medijima nije promakao detalj da je na događaj stigla u automobilu muzičkog producenta Aleksandra Milića Milija, nakon čega je pjevačica otkrila razlog zbog kog ju je upravo on dovezao na slavlje.
"Jeste, Mili živi u ovom kraju, pa sam taman pomislila da me poveze usput. Ne znam da li je bio pozvan", rekla je ona.
Inače, Aleksandar Milić Mili godinama je u skladnom braku sa deceniju mlađom suprugom Ninom, koju je upoznao još 2004. godine.
Oženjeni kolega dovezao Sanju Vučić na slavlje, pa pobjegao od kamera: Pjevačica odmah otkrila šta se desilo (Video)
Podsjetimo, nakon što je došla u žiri "Zvezda Granda" na mesto Ane Bekute, Sanja Vučić iznenadila je sve prisutne svojim izgledom. Pjevačica se na snimanje pojavila u stajlingu koji je bio gotovo preslikan od onog koji je ponijela Dara Bubamara.
"Ne znam, meni je ovo stilistkinja dala", istakla je Sanja Vučić kroz osmjeh, a Bubamara nije bila tako oduševljenja što su u istim komadima.
"Meni nije. Ja sam ovo baš skupo platila... J**i ga", rekla je Dara, pomalo nervozna, piše Telegraf.