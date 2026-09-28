Oženjeni kolega dovezao Sanju Vučić na slavlje, pa pobjegao od kamera: Pjevačica odmah otkrila šta se desilo (Video)

Sanja Vučić na otvaranju salona porodice Adaktar stigla je sa muzičkim producentom Aleksandrom Milićem Milijem.

Izvor: Youtube

Pjevačica Sanja Vučić bila je jedna od zvanica na otvaranju novog salona porodice Adaktar. Međutim, okupljenim medijima nije promakao detalj da je na događaj stigla u automobilu muzičkog producenta Aleksandra Milića Milija, nakon čega je pjevačica otkrila razlog zbog kog ju je upravo on dovezao na slavlje.

"Jeste, Mili živi u ovom kraju, pa sam taman pomislila da me poveze usput. Ne znam da li je bio pozvan", rekla je ona.

Pogledajte 00:16 Sanju Vučić oženjen kolega dovezao kod Adaktara, pa pobegao od medija Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Inače, Aleksandar Milić Mili godinama je u skladnom braku sa deceniju mlađom suprugom Ninom, koju je upoznao još 2004. godine.

Podsjetimo, nakon što je došla u žiri "Zvezda Granda" na mesto Ane Bekute, Sanja Vučić iznenadila je sve prisutne svojim izgledom. Pjevačica se na snimanje pojavila u stajlingu koji je bio gotovo preslikan od onog koji je ponijela Dara Bubamara.

"Ne znam, meni je ovo stilistkinja dala", istakla je Sanja Vučić kroz osmjeh, a Bubamara nije bila tako oduševljenja što su u istim komadima.

"Meni nije. Ja sam ovo baš skupo platila... J**i ga", rekla je Dara, pomalo nervozna, piše Telegraf.