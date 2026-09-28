Kineski državljanin (35) uhapšen je u Nišu zbog sumnje da je kroz neprijavljenu prodaju robe i nedozvoljeno skladištenje oštetio budžet Srbije za više od 2,2 miliona dinara, dok je vrijednost neevidentirane robe dostigla oko 18 miliona dinara.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Poreskom policijom u Nišu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su kineskog državljanina P. J. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrijednost, poreska utaja i nedozvoljeno skladištenje robe.

"P. J. se sumnjiči da je, kao odgovorno lice više preduzeća u Nišu, tokom 2026. godine kupcima prodao raznu robu u vrijednosti od oko 12.970.000 dinara, a da to nije evidentirao u poslovnim knjigama, niti platio porez na dodatu vrednost čime je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za više od 2.225.000 dinara", saopštila je niška policija.

Takođe, sumnja se da je on, u toku ove i prethodne godine, skladištio robu u vrijednosti od oko 18.090.000 dinara, a koju nije evidentirao u poslovnim knjigama, niti za nju poseduje propisanu dokumentaciju o poreklu.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Blic/MONDO)