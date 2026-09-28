Vrlo ružna scena u Kini, gde se Novak Đoković družio sa svojim navijačima i dijelio im autograme prije nego što je kačketom pogođen u lice.

Izvor: X/@Raulgunner2

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za turnire u Kini, pošto je ove sezone prijavio učešće u Šangaju i Pekingu, a zna se da u Aziji postoji ogromna armija navijača srpskog sportiste. Mnogo njih odlučilo je da posjeti jedan od Đokovićevih treninga, ali smo na njemu vidjeli i scenu koja ne bi smjela da se događa u blizini velikih zvijezda.

Dok je potpisivao navijačke rekvizite, Novak Đoković je pogođen kačketom u glavu. Jedan od navijača koji nisu uspjeli da stignu do prvog reda i stave ispred Novaka svoj navijački rekvizit procijenio je da bi do autograma mogao da stigne ukoliko kačket baci ka najboljem teniseru svih vremena. Bio je to užasan potez jer je kačket pogodio u glavu Đokovića, fokusiranog na autograme koje je dijelio navijačima.

Novak Đoković uputio je leden pogled ka krivcu, a njegov najbliži saradnik Karli Gomez Erera - za prijatelje Čarli - odmah je pokazao obezbjeđenju da bi pomenutu osobu trebalo udaljiti. Svi su reagovali veoma brzo i situacija nije eskalirala, a Novak Đoković je nastavio da se druži sa svojim navijačima. Kažu informacije sa lica mjesta da je bio dobro raspoložen tom prilikom.

Must be some Psycho Fedal fan.Charly got him ejected .Good thing is was in good mood laterhttps://t.co/oCxdSCWckYpic.twitter.com/AiOZ2r4Ea0 — Raul (@Raulgunner2)September 28, 2026

Kako je Đokovića pogodila flašica?

Najbolji teniser svih vremena imao je podjednako bizaran, pa možda čak i malo čudniji incident prije nekoliko godina u Rimu. Na turniru u glavnom gradu Italije, dok je Novak Đoković izlazio sa terena u glavu ga je pogodila flašica koja je pala sa oko dva metra visine.

Ona je ispala iz ranca navijača koji je bio na tribinama, a Novak Đoković je nakon udarca pao na šljaku. Odmah je otišao na ljekarske preglede, gdje je utvrđivano u kakvom se stanju nalazi. Inače, Novak je tog dana izgubio meč trećeg kola od čileanskog tenisera Alehandra Tabilja, u dva seta.

Šta čeka Novaka do kraja sezone?

Novak Đoković je imao slabije rezultate u prethodnom periodu, pa će kraj sezone pokušati da iskoristi kako bi se vratio u svjetski vrh. Čini se da je period ispred sebe shvatio veoma ozbiljno, jer će igrati na oba turnira u Kini, što se nije događalo prethodnih sezona.

Za sada ne znamo šta čeka Novaka Đokovića nakon toga, ali imajući u vidu da prethodne sezone nije mnogo igrao u završnici godine, jasno je da bi sada mogao da prikuplja bodove koji mu fale. Nedavno je ispao iz Top10, pa je ovo idealna prilika da osvoji dovoljno bodova, vrati se u društvo najboljih i tamo "prezimi". Ukoliko mu to pođe za rukom, oboriće rekord Rodžera Federera po broju nedjelja na nekom od prvih 10 mjesta ATP liste.

Treba imati u vidu da do kraja sezone ima baš mnogo da se igra. Turniri u Šangaju i Parizu su iz serije 1000, turniri u Pekingu, Bazelu i Beču iz serije 500, a igra se i nekoliko turnira iz serije 250. Naravno, tu je i Završni masters na koji bi Đoković mogao da se kvalifikuje ukoliko napravi niz dobrih rezultata narednih nedjelja.