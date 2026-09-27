Biografkinja nemačkog kancelara Fridriha Merca tvrdi da on često pokazuje emocije u javnosti, ali i upozorava da se suočava sa ozbiljnim problemom povjerenja birača.

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Njemački kancelar Fridrih Merc, koji u javnosti često ostavlja utisak hladnog i distanciranog političara, umije da pokaže snažne emocije, ocijenila je njegova biografkinja i novinarka lista „Cajt“ Mariam Lau.

„Nisam nijednog drugog kancelara vidio da toliko često plače“, rekla je Lau u razgovoru za švajcarski radio SRF, navodeći da Merc posebno emotivno reaguje kada je riječ o djeci.

Prema njenim riječima, Merc je zaplakao tokom posjete jevrejskoj gimnaziji u Berlinu, kada su mu učenici rekli da zbog straha razmišljaju o tome da skinu Davidovu zvijezdu.

„On se toga ne stidi“, rekla je Lau.

Ona je podsjetila i da je Merc bio vidno dirnut tokom govora 2025. godine o sudbini Ukrajinaca u ratu sa Rusijom, kao i prilikom ponovnog otvaranja sinagoge u Minhenu.

Lau je navela i primjer susreta Merca sa članovima Unije lezbijki i homoseksualaca CDU, kojima se, kako je rekla, kancelar izvinio zbog ranijih uvredljivih komentara. Prema njenim riječima, on je tada priznao da ih je povrijedio i ocijenio da je to bila „velika greška“.

Ipak, biografkinja navodi da dio birača Merca doživljava sasvim drugačije. Prema njenim riječima, kancelar se često percipira kao arogantan i snishodljiv.

Lau je njegov javni nastup uporedila sa izvršnim direktorom koji se poslije dvije nedjelje odmora vraća u kancelariju, ugleda kutije od pice i kaže zaposlenima da je „dosta uživanja“.

Ona smatra da kod većine birača ne postoji osjećaj da je Merc „jedan od nas“, iako kancelar, prema njenim riječima, posjeduje izraženu sposobnost empatije u situacijama u kojima se ne osjeća lično napadnutim.

Biografkinja njemačkog kancelara ocijenila je da se Hrišćansko-demokratska unija (CDU) nalazi u jednoj od najtežih kriza u svojoj istoriji, dok se sam Merc suočava sa ozbiljnim problemima povjerenja javnosti.

Lau je rekla da CDU, koju prati više od 25 godina, nikada ranije nije vidjela u tako lošem stanju.

„CDU živi od osjećaja da je prirodna vladajuća stranka. Kada joj zemlja odgovori: 'Ne, niste, može i bez vas', onda je to egzistencijalna kriza“, rekla je Lau.

Lau je dodala da Merc nije imao prethodno izvršno iskustvo, pošto nikada nije bio pokrajinski premijer niti gradonačelnik. Prema njenim riječima, to je značajno jer se rukovođenje institucijama i izgradnja konsenzusa razlikuju od političkog djelovanja izvan izvršne vlasti.

Ona je takođe rekla da Merc ima sklonost ka veoma odlučnim izjavama, bez dovoljno pažnje prema njihovoj praktičnoj izvodljivosti, i tvrdila da je pri izboru saradnika više vodio računa o lojalnosti nego o stručnosti.

Govoreći o političkoj situaciji u Njemačkoj, Lau je ocijenila da je društvo trenutno „nervozno i uznemireno“ i da će za očuvanje političke stabilnosti biti potrebno dodatno zalaganje.

(Kurir/Mondo)