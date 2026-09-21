Dok Ljevica slavi uspijeh u Berlinu, a AfD trijumf na sjeveru Njemačke, lideri opozicije zatražili su hitnu ostavku kancelara Fridriha Merca.

Izvor: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia

Rezultati izbora u Njemačkoj izazvali su politički zemljotres kakav se ne pamti. Vladajuća Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca doživjela je nezapamćen udarac i pada na svega 4,9 odsto glasova, čime je doveden u pitanje i sam njen parlamentarni status..

Dok se vladajuća koalicija suočava sa kolapsom, opozicija slavi istorijske rezultate na oba kraja političkog spektra.

Ljevica slavi u Berlinu

Ljevica ima mnogo razloga za slavlje u Berlinu, čiji je jedan od lidera strankeu tom gradu, Maksimilian Širmer, nakon objavljivanja rezultata rekao da su najjača snaga i da žele da grad ponovo učine "pristupačnim".

"Pokucali smo na 250.000 vrata. Svaki razgovor je bio važan. Rekli smo da ćemo ovaj grad ponovo učiniti pristupačnim, i sa 24 odsto glasova, preuzećemo taj zadatak. To smo danas postigli", naglasio je Širmer.

Die Linke Berlin gewinnt mit 24,5 Prozent und erhält damit den Regierungsauftrag. Jubel im Saal. «250.000 Haustüren haben wir geklopft» ruft Maximilian Schirmer von der Bühne. «Wir hören jetzt nicht auf, wir wachsen weiter.» https://t.co/JS6CLwNAna — Jana Hermann (@janaviktoriana)September 20, 2026

AfD odnio pobjedu na sjeveru, traže Mercovu ostavku

Nakon što su objavljeni prvi rezultati, Alternativa za Njemačku (AfD) nazvala je izborne rezultate velikim uspjehom za stranku. Lider AfD-a Tino Hrupala nazvao je rezultat u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji "senzacionalnim", prenose njemački mediji.

Hrupala je istakao da su birači "jasno dali AfD-u mandat da vlada". Istovremeno, zbog katastrofalnog učinka vladajuće stranke u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, uputio je direktan zahtjev kancelaru Fridrihu Mercu da podnese ostavku, poručivši da bi njegov odlazak sa čela vlade bio "olakšanje za Njemačku".

Zahtjevima za povlačenje kancelara pridružio se i visoki funkcioner Ljevice Ditmar Barč, koji je takođe pozvao Merca na ostavku, ocijenivši da bi to bilo "najbolje rešenje za Njemačku".