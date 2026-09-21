Njemački kancelar Fridrih Merc priznao je da je rezultat njegove Hrišćansko-demokratske unije na pokrajinskim izborima "katastrofa", ali je odbacio spekulacije o povlačenju i poručio da ostaje na funkciji.

Izvor: Kurir/YOUTUBE/FRIEDRICH MERZ/SCREENSHOT

Njemački kancelar Fridrih Merc nazvao je poraz svoje Hrišćansko-demokratske unije (CDU) na pokrajinskim izborima "katastrofom", ali je poručio da će uprkos tome ostati na funkciji.

U sjeveroistočnoj pokrajini Meklenburg-Prednja Pomeranija CDU nije uspio da pređe izborni cenzus od pet odsto i uđe u parlament. Stranka je tako ostvarila još lošiji rezultat od onog koji je već bio najavljivan kao njen najgori izborni učinak u toj pokrajini.

Krajnje desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) na putu je da osvoji najveći broj glasova u Meklenburgu-Prednjoj Pomeraniji, ali je malo vjerovatno da će formirati vlast, pošto ostale stranke odbijaju saradnju sa njom.

Istovremeno, u Berlinu je vladajući CDU na putu da izgubi od stranke Die Linke, odnosno Ljevice.

Vidi opis Merc doživio istorijsko političko poniženje: CDU ostao van pokrajinskog parlamenta, Vajdelova mu odbrojava dane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Vajdelova poručila da Merc uskoro odlazi

Merc se nalazi pod sve većim pritiskom posle višemesečnih loših rezultata u istraživanjima javnog mnjenja, dok se u političkim krugovima sve češće spekuliše da bi mogao da bude smijenjen prije isteka mandata u takozvanoj zamjeni kancelara.

Kopredsjednica AfD-a Alis Vajdel upitana je za BBC koliko je Mercu još vremena ostalo na funkciji.

"Uskoro će otići", odgovorila je Vajdelova na engleskom jeziku.

Dva pokrajinska izbora održana su u nedelju, samo dvije nedelje nakon što je CDU pretrpio težak poraz u Saksoniji-Anhaltu, gdje je broj glasova za tu stranku prepolovljen, dok je AfD ostvario veliku pobjedu.

Ponavljajući poruke koje je iznio i nakon tog poraza, Merc je novinarima u sjedištu CDU u Berlinu rekao da će njegova koaliciona vlada nastaviti sa sprovođenjem paketa ekonomskih, poreskih i socijalnih reformi.

"Reforme moraju da budu sprovedene", insistirao je Merc.

"Preuzimam ovu odgovornost zato što želim da pokrenem našu zemlju naprijed", rekao je njemački kancelar.

Merc je dodao da ono što sada mora da bude urađeno zahtijeva "čvrstinu, istrajnost i strpljenje".

"To ću pokazati kao predsjednik CDU i, pre svega, kao kancelar naše zemlje", poručio je.

"Otišao bih čak toliko daleko da kažem da su ove reforme protivotrov autoritarnom otrovu koji, zajedno sa opčinjenošću autoritarizmom, prodire sve dublje u naše društvo", dodao je Merc.

Vajdelova, međutim, tvrdi da je AfD postao najjača politička snaga u zemlji.

"Mi smo najjača snaga i stigli smo do glavnog toka stanovništva", rekla je ona.

AfD jača na istoku Njemačke

Pojedini ogranci populističkog AfD-a označeni su kao desničarski ekstremistički od strane njemačke obavještajne službe, što ta stranka odlučno odbacuje.

Ipak, njena antiimigrantska politika, insistiranje na stavljanju Njemačke na prvo mjesto i naklonjenost Rusiji naišli su na snažnu podršku u istočnom dijelu zemlje, koji je nekada pripadao komunističkoj Istočnoj Njemačkoj.

Objavljivanje izlaznih anketa dočekano je bez većih reakcija na izbornom skupu CDU u Berlinu, dok je Merc ubrzo krenuo u političku kontraofanzivu i jasno poručio da ne namjerava da ode.

Lider CDU dugo je želio najvišu funkciju u nemačkoj politici i malo je vjerovatno da će je se lako odreći.

Birališta u obje pokrajine zatvorena su u nedelju u 18 časova, dok se konačni rezultati očekuju tokom noći ili u ponedeljak ujutru.

Javni servisi ZDF i ARD procenili su da je AfD u blagoj prednosti u Meklenburgu-Prednjoj Pomeraniji, gdje je CDU verovatno zabilježio najlošiji rezultat u bilo kojoj njemačkoj pokrajini od završetka Drugog svjetskog rata.

Prema projekcijama, AfD bi trebalo da osvoji oko 38 odsto glasova, dok se Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD) nalazi na drugom mjestu sa približno 35 odsto.

U Berlinu je CDU, prema procenama javnih servisa, osvojio oko 19 odsto glasova. Ispred njega se nalazi Ljevica, koja je dobila skoro 26 odsto glasova i koja do sada nikada nije bila prvoplasirana u njemačkoj prijestonici.

Očekuje se da će i AfD popraviti rezultat u Berlinu i osvojiti približno 16 odsto glasova, prenio je BBC.

Sve glasnije spekulacije o smjeni kancelara

Uoči nedeljnih izbora u Njemačkoj se intenzivno spekulisalo da bi Merc mogao da bude smijenjen ukoliko se politička situacija njegove stranke ne popravi.

Lideri osam njemačkih pokrajina podržali su ranije ove nedelje Merca, koji se na funkciji kancelara nalazi tek 16 mjeseci.

Burkard Dreger iz berlinskog ogranka CDU rekao je za BBC da je ispravno da Merc ostane na funkciji.

"On ima mnogo posla i nemamo vremena za gubljenje na formiranje nove vlade na saveznom nivou", rekao je Dreger.

On je birače opisao kao "nestrpljive" i dodao da nije realno očekivati da svaki problem bude riješen za samo godinu dana.

"Dobio je četiri godine i moramo da mu omogućimo da ih iskoristi", poručio je Dreger.

Dok Mercove pristalice tvrde da je njegova vlada naslijedila brojne probleme, njemački kancelar ostaje izrazito nepopularan među građanima.

Nekadašnji korporativni advokat pomjerio je politiku svoje stranke udesno, naročito po pitanju migracija, ali time nije uspio da oslabi podršku AfD-u. Istovremeno je dodatno udaljio birače koji pripadaju lijevom djielu političkog spektra.