Kancelar Fridrih Merc suočio se sa nezapamćenim izbornim fiaskom nakon što su demohrišćani doživjeli ponižavajući pad ispod cenzusa na sjeveroistoku zemlje, dok su krajnja desnica i radikalna ljevica ostvarile istorijski uspijeh u ključnim pokrajinama.

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Alternativa za Njemačku (AfD) pobijedila je na izborima u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, prema prvim rezultatima, dok je Ljevica (Die Linke) ubjedljivo pobjedila u Berlinu, zadavši tako dvostruki udarac hrišćanskim demokratama kancelara (CDU) Fridriha Merca.

AfD je u rijetko naseljenoj sjeveroistočnoj saveznoj pokrajini osvojio 38,2 odsto glasova, ispred Socijaldemokratske partije (SPD), koja je osvojila 35,5 odsto.

To bi više nego udvostručilo udio AfD-a iz 2021. godine, kada je osvojio 16,7 odsto. Za Mercov CDU rezultat je predstavljao istorijsko poniženje. Stranka je osvojila samo 4,9 odsto glasova i, nakon što je zabilježila najgori rezultat na bilo kojim pokrajinskim izborima, na putu je da ispadne iz pokrajinskog parlamenta.

Merc je ishod nazvao "katastrofom", ali je rekao da će ostati kancelar i nastaviti sa svojom reformskom agendom. U Berlinu je, prema privremenim rezultatima, Ljevica zauzela prvo mjesto sa 25,7 odsto glasova, više nego udvostručivši svoj udio od 12,2 odsto iz ponovljenih izbora 2023. godine, čime je prvi put postala najjača stranka u glavnom gradu.

Elif Eralp, vodeća kandidatkinja stranke, slavila je rezultat i nazvala ga porukom "ljubavi i pravde".

Prema privremenim rezultatima, CDU je završio na drugom mjestu sa 18,8 odsto glasova, nakon tri godine na vlasti u glavnom gradu. AfD je zauzeo treće mjesto sa 16,3 odsto, a slijedili su Zeleni sa 14,3 odsto i SPD sa 12,1 odsto.

Ti bi rezultati Ljevici, Zelenima i SPD-u dali zajedničku većinu, čime bi se otvorila mogućnost lijeve koalicije na čelu sa Eralpovom.

Vodeći kandidat SPD-a Štefen Krah rezultat svoje stranke nazvao je "katastrofalnim". Prema privremenim rezultatima, socijaldemokrate, koje su decenijama dominirale politikom Berlina, završile su na petom mjestu.