Zelenski najavljuje intenzivnije diplomatske aktivnosti kako bi Rusija okončala rat i preusmjerila sredstva na druge potrebe.

Izvor: x printscreen

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija, prema njegovoj ocjeni, trenutno ne pokazuje spremnost da okonča rat i najavio intenzivnije diplomatske aktivnosti u narednim danima i tokom oktobra.

"Putin stalno pronalazi neki neubjedljiv izgovor - da se ne sastane, da ne održi trilateralni susret, da ne razgovara, da ne okonča rat i ne zaustavi ubijanje", napisao je Zelenski na mreži X.

On je ocijenio da ruski predsjednik traži opravdanja za nastavak rata i dodao da je, prema njegovom viđenju, to pokazao i nedavni sastanak sa predsjednikom SAD.

"Amerika na isti način vidi situaciju", naveo je Zelenski.

Obviously, the Russians are not preparing to stop their war, at least for now. Putin always finds some lame excuse – not to meet, not to hold a trilateral, not to talk, not to end it, not to stop the killing… It has been the same with him for years – and all our partners feel…pic.twitter.com/3iAPWY61bo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)September 26, 2026

Ukrajinski predsjednik poručio je da Rusiju treba navesti da novac troši na druge potrebe, umesto na rat. Prema njegovim riječima, Ukrajina na tome radi sa SAD, Evropom, Kanadom, Japanom i drugim partnerima.

Zelenski je najavio brojne diplomatske aktivnosti u narednim danima i tokom oktobra, uz poziv na jači pritisak na Moskvu. Među mjerama koje je pomenuo je i zakon koji povezuje sa američkim senatorom Lindzijem Grejemom, kao i drugi mehanizmi pritiska.

"Svaki od tih mehanizama mora da djeluje još snažnije", poručio je Zelenski.