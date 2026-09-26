Miloš Biković se pijan tetura i zapliće jezikom: Osvanuo urnebesan snimak sa vjenčanja (Video)

Glumac Miloš Biković bio je gost na jednom vjenčanju gdje je nasmijao sve prisutne.
Na društvenoj mreži Tiktok osvanuo je simpatičan snimak Miloša Bikovića sa proslave jednog vjenčanja. Glumac je imitirao pijanog matičara, a potom se obratio mladencima i nasmijao sve prisutne.
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Nije bez razloga jedan od najboljih glumaca na našim prostorima😄 Maestralni Miloš Biković u ulozi matičara na venčanju Nadie i Vladimira 🤍♬ original sound - CHEGI BEND
"Da li ste vidjeli originalniji ulazak matičara?"
Nakon što je teturajući izašao pred svatove, rekao je:
"O tu ste, gdje ste bili dok sam još uvijek bio trezan? Ništa nisam doručkovao. Čekao sam vas i sada više nisam trezan", govorio je Miloš, pa dodao:
"O i vi ste tu, lijepo vas je vidjeti", zaključio je Biković.
U opisu snimka navodi se: "Da li ste vidjeli originalniji ulazak matičara?"
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