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Miloš Biković se pijan tetura i zapliće jezikom: Osvanuo urnebesan snimak sa vjenčanja (Video)

Miloš Biković se pijan tetura i zapliće jezikom: Osvanuo urnebesan snimak sa vjenčanja (Video)

Autor Jovana Milićević
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Glumac Miloš Biković bio je gost na jednom vjenčanju gdje je nasmijao sve prisutne.

Miloš Biković se pijan tetura i zapliće jezikom Izvor: Printcreen/Tiktok/CHEGI BEND

Na društvenoj mreži Tiktok osvanuo je simpatičan snimak Miloša Bikovića sa proslave jednog vjenčanja. Glumac je imitirao pijanog matičara, a potom se obratio mladencima i nasmijao sve prisutne.

@chegi.music

Nije bez razloga jedan od najboljih glumaca na našim prostorima😄 Maestralni Miloš Biković u ulozi matičara na venčanju Nadie i Vladimira 🤍

♬ original sound - CHEGI BEND

"Da li ste vidjeli originalniji ulazak matičara?"

Nakon što je teturajući izašao pred svatove, rekao je:

"O tu ste, gdje ste bili dok sam još uvijek bio trezan? Ništa nisam doručkovao. Čekao sam vas i sada više nisam trezan", govorio je Miloš, pa dodao:

"O i vi ste tu, lijepo vas je vidjeti", zaključio je Biković.

U opisu snimka navodi se: "Da li ste vidjeli originalniji ulazak matičara?" 

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Tagovi

Miloš Biković vjenčanje pijan

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