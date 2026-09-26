"A ne, nego će da pjeva": Taman se stišala drama oko Marijinih riječi, Šerifovićka opet pecnula starije kolege (Foto)

Marija Šerifović ne propušta da sa pratiocima podijeli trenutke odmora svoje majke Verice Šerifović.

Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Pjevačica Marija Šerifović ponovo je uspjela da nasmije pratioce svojim komentarom vezanim za odmor majke Verice Šerifović na Baliju.

Nakon što je poželjela da se Verica uda za bogatog Balinižanina, kao i drugih objava koje je podelila, sada je objavila fotografiju majke sa ekipom žena na odmoru uz duhovit opis.

Izvor: serifovic / Instagram

"Ala ga baba živi!", napisala je ona na objavi uz emotikone koji plaču od smjeha, da bi se ispod fotografije nadovezala: "A ne, nego će da pjeva!"

Podsjetimo, Marija Šerifović je javno govorila o tome da je majci obezbijedila da uživa u penziji i da smatra da u njenim godinama nema potrebe da pjeva, budući da je Verica tokom svoje vešedecenijske uspješne karijere ušla u analae kao jedan od najboljih vokala domaće muzike, te se dosta i naradila.