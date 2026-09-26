Istraživački novinari identifikovali su unuku Vladimira Putina kao Elsu Igorevnu Tihonovu na osnovu procurelih podataka granične kontrole.
Novinari su navodno identifikovali unuku ruskog predsjednika Vladimira Putina kao Elsu Igorevnu Tihonovu na osnovu procurelih podataka ruske granične kontrole.
Osmogodišnja djevojčica, rođena u decembru 2017. godine, prema izvještajima je kćerka Katerine Tihonove, Putinove mlađe, javnosti poznate kćerke, i ruskog baletskog igrača i reditelja Igora Zelenskog.
Ruski nezavisni medij „Agentstvo“ objavio je u petak, 25. septembra, da su novinari istraživačkog medija „Proekt“ otkrili ime djeteta tokom analize procurele baze podataka Federalne granične službe Rusije.
U evidenciji je navodno upisana kao Elsa Igorevna Tihonova. Djevojčica tako nosi prezime koje koristi njena majka, umjesto Zelenskog, što je ženski oblik prezimena njenog oca.
Njeno očevo ime (patronim), Igorevna, odgovara njenom navodnom ocu, Igoru Zelenskom.
Sama Tihonova rođena je kao Katerina Putina, ali već dugo koristi drugo prezime. Putin nikada nije javno potvrdio da je ona njegova kćerka, iako je istraživanja velikih međunarodnih medija i sankcije koje su uvele Sjedinjene Američke Države i druge zapadne vlade identifikuju kao takvu.
Razotkriven tajni život Putinove porodice: Procurio identitet unuke, pominje se Hrvatska i Zelenski
Putovanja u Njemačku i Hrvatsku
Prema procurelim podacima, Elsa je prvi put putovala van Rusije 11. novembra 2019. godine, neposredno prije svog drugog rođendana.
Navodno je putovala sa oba roditelja poslovnim avionom njemačke avio-kompanije Air Hamburg, koja je sada dio kompanije VistaJet. Porodica je provela tačno dva mjeseca u Minhenu, gdje je otac, Igor Zelenski, radio kao umjetnički direktor Bavarskog državnog baleta.
Manje od dvije godine kasnije, djevojčica je navodno putovala u Hrvatsku privatnim avionom Bombardier Global 5000. Granični zapisi sa oba putovanja navodno su je identifikovali kao Elsu Igorevnu Tihonovu.
Očekuje se da će „Proekt“ objaviti šire istraživanje pod nazivom „Saputnici“, koje se bavi time kako visoki ruski zvaničnici i pripadnici elite ove zemlje putuju, sa kim i kojim avionima.
Procurela baza podataka nije nezavisno potvrđena, a ni Kremlj ni porodica nijesu javno komentarisali najnovija saznanja
Ranije istraživanje sakrilo ime deteta
O postojanju kćerke Katerine Tihonove i Igora Zelenskog prvi put je izvješteno u zajedničkom istraživanju medija „Important Stories“ i „Der Spiegel“ iz 2022. godine.
Ti novinari naveli su da su došli do pasoša djeteta, putnih dokumenata i liste putnika sa čarter leta na relaciji Minhen–Moskva. Zapisi su pokazali da su porodica, njihove dvije dadilje, nastavnik klavira i pripadnici ruske predsjedničke službe bezbjednosti putovali zajedno.
Razotkriven tajni život Putinove porodice: Procurio identitet unuke, pominje se Hrvatska i Zelenski
Istraživanje nije otkrilo ime djeteta iz etičkih razloga, ali je objavljeno da je rođena 2017. godine i da nosi patronim Igorevna.
Takođe je utvrđeno da je Tihonova putovala u Minhen više od 50 puta između 2017. i 2019. godine, dok je njen suprug bio na čelu Bavarskog državnog baleta. Jedan dokument do kojeg su novinari došli ukazuje na to da se spremala da se preseli u Njemačku krajem 2019. godine.
Njen suprug napustio je Bavarski državni balet ubrzo nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. Uprava opere kasnije je nagovijestila da je bio pod pritiskom da ode nakon što je odbio da javno osudi invaziju.
Putin veoma malo govori o svojoj djeci i unucima, pozivajući se pritom na njihovu bezbjednost i privatnost.
(MONDO)
Istraživački novinari