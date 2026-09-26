Dva nova gejta na Aerodromu Podgorica, proširenje terminalskih kapaciteta i parkinga, kao i mogućnost formiranja posebnog terminala za generalnu i poslovnu avijaciju na Aerodromu Tivat, među prioritetima su za povećanje kapaciteta crnogorskih aerodroma.

To je predviđeno Informacijom o prioritetnim aktivnostima za unapređenje aerodromske infrastrukture, uz koju je pripremljen i predlog odluke o formiranju međuresornog koordinacionog tijela. Na čelu tog tijela, prema predlogu, bio bi premijer Milojko Spajić.

Planovi za proširenje infrastrukture uslijedili su nakon značajnog rasta vazdušnog saobraćaja. Aerodromi Podgorica i Tivat od početka januara do kraja jula 2026. godine opslužili su ukupno 2.017.608 putnika, što predstavlja rast od 19,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine i 42,1 odsto više nego 2019. godine.

Aerodrom Podgorica u tom periodu zabilježio je 1.234.723 putnika, odnosno 25,8 odsto više nego godinu ranije, dok je kroz Aerodrom Tivat prošlo 782.885 putnika, uz međugodišnji rast od 10,6 odsto.

U Informaciji se navodi da postojeća infrastruktura posebno dolazi pod pritisak tokom perioda najveće opterećenosti, kada kapaciteti terminala, stajanki i pratećih sadržaja direktno utiču na efikasnost prihvata i otpreme putnika i vazduhoplova.

Na sjevernoj strani Aerodroma Podgorica planirana je dogradnja terminala u zoni odlazaka, čime bi bila obezbijeđena dva dodatna gejta. Predviđena je i adaptacija prostora namijenjenog dolazećim putnicima, kao i uređenje zone za predukrcaj na istočnoj strani aerodroma.

Te intervencije trebalo bi da omoguće bolju organizaciju kretanja putnika i rasterećenje postojećih terminalskih površina.

Dodatni prostor u glavnoj aerodromskoj zgradi planiran je i na zapadnoj strani, kroz dogradnju čelične konstrukcije. Na taj način bi se dobio novi funkcionalni prostor i omogućila reorganizacija postojećih sadržaja, bez potrebe za izgradnjom potpuno novog terminala.

Planom je obuhvaćeno i proširenje i reorganizacija parkinga namijenjenog putnicima, zaposlenima i drugim korisnicima aerodroma.

Radi pouzdanijeg snabdijevanja električnom energijom predviđeno je polaganje visokonaponskog kabla dužine oko 850 metara. Za realizaciju tog projekta potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravna pitanja.

Među prioritetnim projektima je i izgradnja tehničke platforme za parkiranje i održavanje aviona koji nijesu u operativnoj upotrebi. Platforma bi bila namijenjena nacionalnoj avio-kompaniji, kao i avionima Wizz Aira koji su bazirani u Crnoj Gori.

Istovremeno će biti analizirana mogućnost korišćenja dijela postojeće vojne aerodromske infrastrukture u Podgorici, prvenstveno radi obezbjeđivanja dodatnih pozicija za parkiranje vazduhoplova. Ta mogućnost tek treba da bude procijenjena sa tehničkog i operativnog aspekta, u saradnji sa nadležnim institucijama.

Dokumentom je otvorena i mogućnost preuzimanja, odnosno otkupa postojećih objekata Vektra Airwaysa, uključujući hangar i prateću infrastrukturu.

Dinamika tog postupka zavisi od ishoda stečajne prodaje. Tek nakon što bude utvrđeno da li je moguće raspolagati tim objektima, trebalo bi definisati njihovu buduću namjenu, potrebnu dokumentaciju i model realizacije.

Na Aerodromu Tivat planirana je adaptacija nadstrešnice u zoni dolazaka Terminala 1, za koju je tehnička dokumentacija već izrađena. Na Terminalu 2 predviđena je izgradnja nadstrešnice koja bi trebalo da poboljša uslove za putnike u odlasku.

Jedan od značajnijih projekata koji se razmatra jeste prenamjena postojećeg hangara, označenog kao Gat 5, u terminal za generalnu i poslovnu avijaciju, uključujući VIP putnike, uz odgovarajući parking.

Kako se navodi u Informaciji, izdvajanje tog segmenta saobraćaja iz postojećih terminalskih kapaciteta omogućilo bi kvalitetniju uslugu korisnicima poslovne i generalne avijacije, ali i rasterećenje postojećih terminala. Prije donošenja odluke potrebno je, međutim, provjeriti tehničke, funkcionalne i operativne uslove za takvu prenamjenu.

Za dalji razvoj Aerodroma Tivat potrebno je riješiti i pitanja korišćenja i upravljanja parkingom, dijelom saobraćajnice i zemljištem na prostoru stare saobraćajnice Bulevar Tivat.

U vezi sa tim područjem vodi se sudski spor, a od njegovog ishoda zavisiće dalje odluke, uključujući eventualni prenos prava korišćenja i upravljanja na operatora aerodroma.

Planovi obuhvataju i Aerodrom Kapino Polje u Nikšiću. Ministarstvo saobraćaja trebalo bi da analizira postojeće stanje i mogućnosti korišćenja njegove infrastrukture u okviru šireg razvoja vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Za sada, međutim, nije definisan konkretan model budućeg korišćenja Kapinog Polja, već je predviđena procjena njegovog potencijala i mogućnosti efikasnijeg korišćenja postojeće infrastrukture.

Za aerodrome Podgorica i Tivat planirana je i nabavka nove opreme za prihvat i otpremu putnika i aviona, održavanje operativnih površina i objekata, bezbjednosne preglede i druge aerodromske procese.

Paralelno sa tim aktivnostima predviđena je izrada novog master plana razvoja aerodroma Podgorica i Tivat.

Potreba za novim planskim dokumentom obrazložena je činjenicom da su postojeći razvojni planovi zasnovani na ranijim projekcijama. U međuvremenu je došlo do rasta broja putnika, promjena u strukturi saobraćaja i razvoja mreže avio-linija, zbog čega je potrebno ponovo sagledati dugoročne potrebe aerodromskog sistema.

Novi master plan trebalo bi da definiše buduće kapacitete, prostorni razvoj, prioritetne investicije, faze realizacije, okvirne investicione potrebe i moguće izvore finansiranja.

Za oba aerodroma razmatrao bi se razvoj terminala, platformi i poletno-sletnih staza, dok bi za Tivat bile obuhvaćene i rulne staze.

U Informaciji se posebno naglašava da izrada master plana ne bi trebalo da uspori intervencije kojima se postojeći kapaciteti mogu povećati u kraćem roku. Istovremeno je predviđeno sagledavanje mogućnosti korišćenja međunarodnih i evropskih izvora finansiranja.

Dokument koji je dostavljen ne sadrži ukupnu procijenjenu vrijednost planiranih ulaganja, pojedinačne budžete niti precizne rokove za završetak projekata.

Dok dio aktivnosti na Aerodromu Podgorica već ima planske pretpostavke, za druge projekte potrebno je prethodno sprovesti planske, imovinsko-pravne, tehničke i druge postupke.

Prema predlogu odluke, realizaciju planiranih aktivnosti pratilo bi međuresorno koordinaciono tijelo kojim bi predsjedavao premijer Milojko Spajić, dok bi njegov zamjenik bio ministar saobraćaja Radoš Zečević. U radu tijela učestvovali bi i predstavnici drugih nadležnih resora i Aerodroma Crne Gore.

Aerodromi bi, prema predloženom modelu, Vladi svaka tri mjeseca dostavljali izvještaje o napretku realizacije, rokovima, eventualnim preprekama i rizicima, kao i konkretnim mjerama za njihovo prevazilaženje.