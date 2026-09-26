U Kisaču je došlo do eksplozije plinske boce tokom privatne proslave, ali su vatrogasci brzo reagovali i spriječili veće posljedice.
Tokom privatne proslave u jednoj kući u Kisaču, kod Novog Sada, večeras je došlo do eksplozije plinske boce, a potom i do požara.
Prisebnošću prisutnih i brzom reakcijom vatrogasaca, spriječene su veće posljedice.
Jedan muškarac je tokom pokušaja da zavrne bocu zadobio opekotine i nagutao se dima, ali nema ozbiljnije povrede.
Na terenu su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.
Istraga će pokazati uzroke eksplozije.
(Blic/Mondo)