U Kisaču je došlo do eksplozije plinske boce tokom privatne proslave, ali su vatrogasci brzo reagovali i spriječili veće posljedice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom privatne proslave u jednoj kući u Kisaču, kod Novog Sada, večeras je došlo do eksplozije plinske boce, a potom i do požara.

Prisebnošću prisutnih i brzom reakcijom vatrogasaca, spriječene su veće posljedice.

Jedan muškarac je tokom pokušaja da zavrne bocu zadobio opekotine i nagutao se dima, ali nema ozbiljnije povrede.

Na terenu su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.

Istraga će pokazati uzroke eksplozije.

(Blic/Mondo)