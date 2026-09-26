Zoi Kravic i Hari Stajls u centru pažnje: Poljupci u javnosti i stil koji svi prate

Zoi Kravic i Hari Stajls ponovo su privukli pažnju paparaca u Njujorku. Par je fotografisan tokom šetnje, a njihova veza i stil i dalje intrigiraju javnost.

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Zoi Kravic i Hari Stajls ponovo su privukli pažnju javnosti nakon novih fotografija iz Njujorka, na kojima djeluju opušteno i zaljubljeno. Par, koji svoju vezu uglavnom drži podalje od javnosti, ipak teško može da izbjegne objektive paparaca.

Njujork je ovih dana ponovo bio njihova pozornica. Zoi Kravic i Hari Stajls fotografisani su tokom zajedničke šetnje gradom, a ovog puta nisu pokušavali da sakriju bliskost – držali su se za ruke, grlili i poljubili pred kamerama.

Njihovo pojavljivanje nije privuklo pažnju samo zbog romantike. Kao i gotovo svaki put kada se pojave zajedno, posebnu pažnju izazvao je i njihov stil.

Kravic je nosila bijelu midi suknju, plavi kratki top sa natpisom "Picasso", cipele sa potpeticom i prepoznatljive crne naočare, dok se Stajls pojavio u sportskijem izdanju – u plavoj trenerci, majici, zelenim šortsevima i patikama. Oboje su imali crne naočare, pa su još jednom pokazali zbog čega ih modni mediji često posmatraju kao par čiji se stilovi neprimjetno dopunjuju.

Od prvih fotografija do vjeridbe

Njihova ljubavna priča počela je da privlači pažnju još prošlog ljeta, kada su fotografisani kako se ljube u Londonu, a ubrzo potom i kako zajedno šetaju Rimom. Veza je u početku bila obavijena velom tajne, a pojedini mediji tada su navodili da nisu odmah željeli da je definišu kao ozbiljnu vezu.

Ipak, odnos je vremenom postao ozbiljniji. U aprilu ove godine objavljeno je da su se Kravic i Stajls vjerili, čime je njihova veza dobila sasvim novu dimenziju.

Za razliku od mnogih holivudskih parova, njih dvoje uglavnom ne govore javno o svom odnosu. Umjesto intervjua i velikih izjava, javnost njihovu priču prati kroz fotografije sa ulice, putovanja i rijetke zajedničke trenutke.

Njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost

Zoi Kravic iza sebe ima i veoma praćenu vezu sa Čeningom Tejtumom, sa kojim je bila vjerena prije nego što su se razišli 2024. godine. Nakon toga počele su glasine o njenoj vezi sa Stajlsom, a interesovanje javnosti dodatno je poraslo kada je njihov odnos postao ozbiljniji.

Danas, međutim, izgleda da Kravic i Stajls više ne moraju ništa posebno da objašnjavaju. Njihove fotografije iz Njujorka govore dovoljno – od zajedničkih šetnji do poljubaca i usklađenih modnih detalja.