Sergej Lavrov i Johan Vadeful sastali su se na marginama Generalne skupštine UN, na zahtijev njemačke strane, u prvim razgovorima šefova diplomatija dvije zemlje od početka rata u Ukrajini.

Izvor: DRM News Youtube printscreen

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao sdanas sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. To je prvi susret ministara spoljnih poslova Rusije i Nemačke od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je razgovor zatražila njemačka strana i da su ministri govorili o odnosima dvije zemlje i ratu u Ukrajini.

"Johan Vadeful je o tim i drugim pitanjima potvrdio stav njemačke vlade, koji je već više puta javno iznijet", navelo je rusko ministarstvo.

Susret u vrijeme novih tenzija

Do razgovora je došlo nakon što je Njemačka optužila Rusiju za pokušaj da u avgustu digne u vazduh dva teretna aviona na aerodromu u Lajpcigu pomoću drona sa eksplozivom. Moskva i Berlin nisu saopštili da li je na sastanku bilo riječi o tim optužbama.

Vadeful je ove nedelje pred Savetom bezbednosti UN poručio da njemačka podrška Ukrajini ostaje čvrsta i pozvao na prekid vatre i pregovore o trajnom miru.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tvrdila je da je njemačka strana tražila ograničenja za medije tokom subotnjeg susreta, uključujući zabranu pitanja i audio-snimanja uvodnih obraćanja.

Lavrov se prethodni put sastao sa šefom njemačke diplomatije u januaru 2022. godine, kada je razgovarao sa tadašnjom ministarkom Analenom Berbok.