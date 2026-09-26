Košarkaši Partizana savladali su Olimpiju na startu sezone, ali boli glava Đoana Penjaroju. Povrijedio se Derik Vilis i sada mu treba startna četvorka.

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Kako je krenula sezona krenuli su i problemi za Partizan. Iako je sjajno otvoreno takmičenje u Evroligi pobjedom nad Olimpijom iz Milana već u drugom minutu povrijedio se Derek Vilis. Tako je crno-bijeli tim ostao sa samo Nikolom Tanaskovićem na poziciji četvorke.

Do kraja meča igrao je Tanasković 23 minuta, neke minute uzeo je Arijan Lakić na tom mjestu, a vidjeli smo mnogo puta da je Penjaroja igrao i sa tri beka. Ipak sada su došle loše vijesti, ne samo da neće biti Vilisa za naredno duplo kolo Evrolige, nego će odsustvovati makar mjesec dana.

"Prvotimac Partizana Mozzart Bet Derek Vilis podvrgnut je danas detaljnim ljekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige. Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahtijeva pauzu od nekoliko nedjelja. Kroz tri do četiri nedjelje, Vilis će ponovo proći detaljne ljekarske preglede, kada će biti urađena nova procjena i potvrda konačnog vremena oporavka", navodi se u saopštenju Partizana.

Postavlja se pitanje, šta će Partizan raditi i ko će igrati četvorku?

Vidi opis Partizanu hitno treba startna četvorka: Penjaroja ima dva rješenja u Beogradu, ali on hoće pravo pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Partizan ima Nikolu Tanaskovića koji je bio odličan na pripremama i vrlo solidno je odigrao na debiju protiv Olimpije sa 7 poena i 6 skokova. Vidjeli smo da Lakić to može da pokrije, a ukoliko se veteran Žofri Lovernj oporavi na vrijeme realno je očekivati da i on uzme neke minute na krilnom centru. Sada kada su ga godine stigle rijetko igra na toj poziciji, ali je zapravo karijeru napravio na "četvorci".

Ko je tu, a ipak nije

Vidi opis Partizanu hitno treba startna četvorka: Penjaroja ima dva rješenja u Beogradu, ali on hoće pravo pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Bandža Si je tu, pomogao nam je prethodnih pet nedjelja. Nije ovo pitanje za mene. Jasno je da moramo da dovedemo još jednog ili dva igrača", rekao je Đoan Penjaroja, a imao je šta da kaže i Nikola Lončar.

"Šta se na kraju desilo sa ovim Parkerom? On je u Beogradu, trenira i prima platu? Mora jer je potpisan ugovor, ne želi da ode. Ali, znaš, OK možda drugi put možemo da pričamo o nečemu."

Dakle Džabari Parker je kao četvorka prisutan u Beogradu, ali se na njega ne računa, dok je Bandža Si kao nekadašnji košarkaš Partizana i iskusan evroligaš prošao pripreme. Oni su rješenja pri ruci, ali ne djeluje da će se posegnuti za njima.

Onda, pojačanje?

"Da, jasno je da su nam potrebni igrači. Imamo problem sa Derekom, moje mišljenje se ne mijenja. Potrebna su nam jedan ili dva, jedan na četvorci i jedan na krilu. Isti je odgovor kao prije mjesec dana. Za mene je važno da ne razmišljam previše o toj situaciji. Tržište je teško, jasno je da imamo 12, sada 11 igrača, nije dobra stvar za početak Evrolige. Imamo duplo kolo, nama nije loše što je odložen početak ABA lige. Normalno je imati probleme u različitim situacijama, povredama. Imamo kratak roster, ali je odgovor isti kao i ranije", rekao je na tu temu Đoan Penjaroja.

Ali, ko je to? Da li će Partizan probati da potpiše nekoga iz NBA lige poput recimo Maksija Klebera koji je bez ugovora ili će čekati neke nove otkaze? Da li će se okrenuti rješenjima poput Kola Svajdera koji su prošle godine bili u Evroligi, a sada su bez ugovora? Ostaje da se vidi...