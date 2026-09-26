Crnogorske rukometašice danas su savladale selekciju Srbije rezultatom 20:19 i tako ostvarile drugi trijumf na turniru.

Izvor: RSCG

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjedom je zaključila nastup na turniru u Ohridu.

Crnogorske rukometašice danas su savladale selekciju Srbije rezultatom 20:19 i tako ostvarile drugi trijumf na turniru.

Prethodno su bile bolje od Sjeverne Makedonije 29:23, dok su na otvaranju turnira remizirale sa Hrvatskom 20:20.

Pobjednički pogodak postigla je Mela Mehmedović u posljednjoj sekundi susreta.

Crna Gora je na poluvremenu imala prednost od 13:10, a u 41. minutu vodila je čak 18:11.

Srbija je, međutim, uspjela da se vrati u utakmicu. Gošće su napravile seriju od osam uzastopnih pogodaka i u 57. minutu preokrenule rezultat na 19:18.

Crnogorke su potom izjednačile, a tri sekunde prije kraja dobile su posljednji napad. Tatjana Brnović je odlično uposlila Melu Mehmedović, koja je iz veoma teške pozicije pogodila za pobjedu, uz zvuk sirene.

U sastavu Crne Gore najefikasnija je bila Jelena Vukčević sa sedam pogodaka, dok je Ivana Savić postigla pet.

Selektorka Suzana Lazović tokom turnira je priliku pružila i mlađim igračicama, dok u duelu sa Srbijom nijesu nastupile Đurđina Jauković, Ivana Godeč i Dijana Mugoša.