Gastoz spopadao Sanju Marinković: Voditeljka sada likovala zbog raskida sa Anđelom, svi u studiju šokirani

Nenad Marinković Gastoz priznao je da je bio zaljubljen u Sanju Marinković.

Izvor: Pink / screenshot

Pobjednik rijalitija "Elita 9", Nenad Marinković Gastoz, gostovao je kod Sanje Marinković u emisiji ''Magazin In''.

Izvor: Pink / screenshot

Tom prilikom prilikom otkrio je da je davno bio zaljubljen u Sanju, što je iznenadilo sve u studiju, ali ne i voditeljku. Marinkovićeva se potom nadovezala, pa ispričala kako je bivši rijaliti učesnik završio na njenoj blok listi.

Međutim, u daljem razgovoru je priznala da ga je llično pozvala u emisiju uprkos tome što to za nju uvijek čini njen tim, a zatim i likovala njegovom raskidu sa Anđelom Đuričić, što je zbunilo sve u studiju.

Pogledajte kako su Anđela i Gastoz izgledali kao par:

„Sjećam se kad je ona radila one reklame za čips. Pa gdje ona, moja kuhinja dva dana, ona bi plakala tri dana“, našalio se Nenad.

„Tu reklamu za čips sam uradila prije više od 20 godina. I danas ljudi pričaju o tome“, dodala je Sanja Marinković.

„Tad sam bio zaljubljen u tebe“, otkrio je Gastoz, a voditeljka se nadovezala otkrićem da je Marinkovića morala da blokira jer joj se udvarao preko poruka.

„Probao je da mi se udvara nešto, da mi šalje poruke, ja ga blokirala. Dogovaramo se mi sada za ovu emisiju, ja htjela da mu ja napišem poruku i vidim da je on meni još blokiran. Tako da sam ga odblokirala tek prije neki dan“, kaže voditeljka.

„Samo da kažem, da ja do sada nikad nisam imao tu priliku da me Sanja lično pozove u emisiju, uvijek je to za nju radio njen tim“, ubacio se voditelj Darko Tanasijević, koji je takođe bio gost u emisiji.

Voditeljka je potom priznala da joj je drago što više nije s Anđelom, budući da je vidjela kako se ona ophodi prema njemu na jednom koncertu gdje je sjedjela iza njih.

Izvor: Pink / screenshot

"Meni je drago da više nisi sa Anđelom. Ne zbog mene! Meni se nije dopao način na koji se ona ophodila prema tebi na jednom koncertu gdje smo bili zajedno, na Mirzi Selimoviću. Sve sam vidjela, sjedjela sam u redu iza njih, kud je tada nisi ostavio?! - govorila je Sanja.

"Ja mogu da je ostavim samo kad ona uđe u rijaliti, ne mogu ovako. Pa realno, pauza, 10 mjeseci", dodao je Gastoz.

"Ušla je, ostavio si je i top", ponovila je voditeljka.

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