Crnogorski centar Marko Simonović nastavlja karijeru u Italiji, ali ponovni poziv Crvene zvezde bi uvijek razmotrio.

Izvor: MN Press

Bivši košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović nedavno je dobio poziv Luke Dončića i ubuduće će nositi dres italijanske Rome. Ambiciozni tim se ove sezone takmiči u Evrokupu, a u daljoj perspektivi je planirana saradnja sa NBA Evropom. Crnogorski igrač je spreman za nove izazove, ali ne krije da bi ponovo razmotrio poziv crveno-bijelih.

On je nosio dres Zvezde prije dvije sezone, da bi potom otišao u Tursku gdje je igrao za Bešiktaš i Bahčešehir. Nekadašnji košarkaš Mege nije uspio da ostavi trag kakav je želio na Malom Kalemegdanu, ali ko zna, možda im se putevi ponovo ukrste.

Vjeruje da aktuelni tim Zvezde može da napravi zapažen rezultat ove sezone.

"Kod nas je uvijek tako - nova sezona donosi nova očekivanja. Zvezda ima velike ambicije i novog trenera. Teodosić je došao u klub i sada rukovodi dovođenjem igrača. Koliko sam pročitao, on je doveo i trenera. Ima veliko iskustvo da stvari postavi na nivo na kojem bi Zvezda trebalo da bude. Dosta je novih igrača, neke su zadržali iz prošle sezone. Pratim sve što se tiče Zvezde i uvijek mi je drago kad pobjeđuje", rekao je Simonović u intervjuu za "Meridian sport"

Imao je priliku da sarađuje sa Milošem Teodosićem, a sada će legendarni plej svoje znanje i kontakte pokušati da nadogradi kao sportski direktor.

"Bilo je stvarno lijepo. Pamtim i neke savjete koje mi je dao. Samo to što sam bio njegov saigrač bilo je nevjerovatno. Da mi je neko ranije rekao da ću igrati s njim, ne bih mu vjerovao", kaže crnogorski centar.

"Proveo sam u Zvezdi tri ili četiri mjeseca na početku sezone i sve mi je prijalo. Vratio sam se iz Amerike, imao dobro ljeto s reprezentacijom i bio u ritmu. To se prenijelo i na početak sezone. Onda se promijenio trener i neke stvari se nisu poklopile. Bio sam van terena dvije ili tri nedjelje zbog sitne povrede i, kada sam se vratio, više nije bilo isto. Putevi su nam se razišli, ali volim i pratim Zvezdu i uvijek mi je drago kada pobjeđuje".

Upitan je o eventualnom povratku na Mali Kalemegdan.

"Trenutno ne razmišljam o tome. Idem svojim putem, ali ako bi se opet pojavio poziv, sigurno bih ga stavio na prvo mjesto. Navijam za Zvezdu odmalena i drago mi je kad vidim da sve ide u dobrom pravcu."