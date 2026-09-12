Iran i Oman će u Muskatu potpisati sporazum o određivanju zajedničke plovne rute u Ormuskom moreuzu, najavio je Masud Pezeškijan.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja i Oman u ponedjeljak, 14. septembra, u Muskatu potpisati sporazum o određivanju zajedničke plovne rute u Ormuskom moreuzu.

Pezeškijan je najavio potpisivanje sporazuma u intervjuu indijskom televizijskom kanalu "Indija tudej" tokom posjete Nju Delhiju povodom 18. samita BRIKS-a.

On je rekao da će se ministri spoljnih poslova regionalnih arapskih država i Irana sastati u Muskatu u ponedjeljak, a sporazum o zajedničkoj ruti biće potpisan u njihovom prisustvu i dostavljen Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.

U međuvremenu, Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da ova kraljevina neće učestvovati na predloženom ministarskom sastanku o situaciji u Ormuskom moreuzu.

Bahrein je prekinuo odnose sa Iranom u januaru 2016. godine.