Crna Gora je tokom susreta imala više od igre i veliki broj prilika, ali je do tri boda stigla tek nakon preokreta u nastavku.

Izvor: Profimedia

Kapiten fudbalske reprezentacije Crne Gore Stevan Jovetić zadovoljan je nakon pobjede nad Kiprom 2:1 na otvaranju Lige nacija. Iskusni napadač istakao je da su „sokoli“ pokazali mentalnu snagu i uspjeli da odgovore na težak izazov.

„Baš je bila teška utakmica. Ono na šta sam upozoravao prije meča, Kipar izrasta u veoma dobru reprezentaciju. Branili su se odlično, bilo ih je teško probiti, stajali su u bloku“, rekao je Jovetić.

Crna Gora je tokom susreta imala više od igre i veliki broj prilika, ali je do tri boda stigla tek nakon preokreta u nastavku.

„U globalu smo odigrali odličnu utakmicu, imali smo mnogo šansi i sigurno da smo poveli bilo bi mnogo lakše. Nažalost, to je fudbal, nekad lopta neće u gol“, kazao je kapiten.

Jovetić je posebno izdvojio reakciju ekipe nakon primljenog gola, smatrajući da je upravo povratak iz rezultatskog minusa pokazao snagu reprezentacije.

„Preokrenuli smo rezultat, to je dobar znak da imamo karakter, da imamo mentalitet i mnogo smo srećni zbog toga.“

Ipak, kapiten poziva na oprez i ističe da nema vremena za dugo slavlje, jer Crnu Goru već očekuje novi izazov.

„Sada samo polako, nema vremena za slavlje. Slavićemo kada budemo prvi na kraju – tada se slavi“, zaključio je Jovetić.

Crna Gora će već za tri dana igrati protiv Jermenije, koja je takođe pobjedom otvorila takmičenje u Ligi nacija.