Američka administracija zvanično je uputila poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu za decembarski samit lidera G20 u Miamiju, što bi bio njegov prvi susret sa zapadnim liderima od početka rata u Ukrajini.

Izvor: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

Nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio u sredu potvrdio da je Vašington pozvao ruskog lidera Vladimira Putina na samit lidera zemalja grupe G20 u Majamiju u decembru - gdje bi mogao da se sastane sa Donaldom Trampom - te izrazio nadu da će se ruski vladar odazvati pozivu, u četvrtak se oglasio Kremlj saopštenjem u kom stoji da još nije donijeta odluka o mogućem samitu Putina i američkog predsjednika u decembru, kao i da je prerano govoriti o dnevnom redu sastanka.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Rusija cijeni poziv, ali da odluka još nije donijeta. Otkako se u januaru prošle godine vratio u Bijela kuću, Tramp nastoji da posreduje u okončanju rata u Ukrajini, ali zasad nije postigao značajniji pomak.

Dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije izjavio da je spreman da se sastane sa Putinom na samitu G20 u Majamiju na razgovorima o okončanju rata, Putin je odbio taj predlog, dok je Tramp izjavio da ne zna da li će Putin pristati na trilateralni sastanak sa Zelenskim.

U međuvremenu, neki zapadni mediji, poput Blumberga, izvještavaju da će Putin vjerovatno propustiti samit grupe G20 koji će se održati u odmaralištu "Trump National Doral Miami", ali se njegovim potencijalnim prisustvom u srijedu bavio Volstrit džurnal.

Bijes Evropljana

Volstrit džurnal u tekstu pod naslovom "Sa Putinom bi Trampov G20 bio spektakularni samit vijeka" navodi da su evropski gosti prije nekoliko nedelja bili toliko ogorčeni što je ruski zvaničnik bio pozvan na sastanak ministara finansija grupe G20 u Severnoj Karolini krajem avgusta i početkom septembra, riječ je o ruskom ministru finansija Antonu Siluanovu, koji se na sastanku neočekivano i pojavio, da su odbili da učestvuju u zajedničkom fotografisanju sa njim.

Ipak, taj sukob je, kako se navodi, ništa u poređenju sa onim što bi moglo da uslijedi nakon poziva Trampove administracije Putinu.

Ukoliko bi se pojavio, to bi bilo prvi put otkako je pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu da ruski vladar sjedi rame uz rame sa liderima iz Evrope, Azije, Južne Amerike i Severne Amerike.

Sastanci grupe G20 svake godine se održavaju u drugoj od 20 država članica, među kojima je i Rusija.

Ovogodišnji domaćin samita je SAD, a Tramp je odlučio da se on održi u njegovom privatnom odmaralištu - i 2020. je pokušao da organizuje samit grupe G7 u svom odmaralištu, ali je on otkazan zbog pandemije kovida 19, podsjeća VSDŽ.

Grupa G20 - kao skupina industrijalizovanih zemalja i zemalja u razvoju - osnovana je prije gotovo 30 godina kako bi zajednički rešavala globalne izazove, a ruska invazija na Ukrajinu svakako je jedan od takvih izazova.

Međutim, Trampova odluka da pozove Putina, kako se navodi, mogla bi da izazove bijes među Evropljanima, pa čak i među brojnim republikancima, koji bi mogli da tvrde da Bijela kuća time zapravo normalizuje Putinovo ponašanje i postupke.

Trampova opsesija

Tramp je, ističe Volstrit džurnal, već dugo opsjednut dovođenjem Putina na svetske samite uprkos protivljenju gotovo svih ostalih učesnika. Godine 2018. pokušao je da vrati Putina u grupu G7, koja je nekada bila G8, prije nego što je Rusija izbačena 2014. nakon aneksije ukrajinskog poluostrva Krim.

Poslednji put Putin je lično učestvovao na samitu G20 2019. godine u Japanu. Putin i Tramp održali su tada jednosatni sastanak na marginama samita. Putin je dospio na naslovne strane širom svijeta tokom konferencije za novinare nakon samita, kada je rekao da je "liberalna ideja počela da jede samu sebe".

Samiti grupe G20 mogu pružiti rijetku priliku da se države okupe i pozabave zaista teškim problemima, a upravo je to ono što bi moglo biti potrebno kako bi se napokon okončao rat između Rusije i Ukrajine.

Međutim, takvi samiti rijetko rezultiraju takvom harmonijom između članica - štaviše, oni takođe pružaju obilje prilika za ometanje, razmetanje i prikrivene poteze.

Ovogodišnji samit grupe G20 održaće se mjesec dana nakon izbora za Kongres na polovini predsjedničkog mandata, kada će se mnogi pitati u kom smeru SAD ide dalje. Ako Putin bude učestvovao na samitu, skup u Doralu mogao bi da ponudi neke zaista korisne naznake toga - ili barem pravu dramu, zaključuje Volstrit džurnal.