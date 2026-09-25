Novljanska policija uhapsila je U.B. (26), državljanina Srbije, zbog sumnje da je ugrozio javni saobraćaj i nije pružio pomoć osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

Kako su naveli, U.B. je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom.

“Sumnja se da je U.B. prekjuče, dana 23.09.2026. oko 20.20 časova, izazvao saobraćajnu nezgodu na magistralnom putu Meljine – Debeli brijeg, u mjestu Igalo, a u kojoj saobraćajnoj nezgodi su učestvovala tri vozila – vozilo “Alfa Romeo” kojim je upravljao U.B, kao i vozilo “Ford” kojim je upravljalo lice iz Herceg Novog i vozilo “Audi” kojim je upravljala osoba iz Nikšića”, navodi se u saopštenju.

Prema sumnjama policije, U.B. nije prilagodio brzinu kretanja uslovima, stanju i karakteristikama puta, zbog čega je izgubio kontrolu nad „Alfa Romeom“ i prešao u suprotnu saobraćajnu traku. Tom prilikom ostvario je kontakt sa „Fordom“, koji se kretao iz suprotnog pravca.

“Usljed kontakta dva vozila, vozilo “Ford” je prešlo u kolovoznu traku suprotnog smjera od svog kretanja i ostvarilo je kontakt sa vozilom “Audi”. U saobraćajnoj nezgodi lakše tjelesne povrede su zadobile dvije saputnice koje su se nalazile u vozilu “Ford”. Povrijeđenima je pomoć ukazana u Opštoj bolnici u Meljinama. Vozač koji je izazvao saobraćajnu nezgodu, U.B, se vozilom udaljio sa lica mjesta. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom. Na licu mjesta je izvršen uviđaj”, saopštila je policija.

Hercegnovska policija je, kako se navodi, odmah preduzela mjere i radnje na pronalasku vozača, što je rezultiralo njegovim identifikovanjem, lociranjem i dovođenjem u službene prostorije.

“Od U.B. je uzeta izjava na zapisnik u vezi sa navedenim okolnostima događaja. Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom se izjasnio da se u radnjama U.B. stiču elementi bića krivičnih djela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi, te je naložio da se lice liši slobode. Lice je uhapšeno juče, 24.09.2026., a danas je, uz krivičnu prijavu, privedeno nadležnom tužiocu na dalje postupanje”, zaključuje se u saopštenju Uprave policije.