Nikola Topić, srpski plejmejker, sprema se za povratak na teren nakon jako teškog perioda i nedavne operacije leđa. Generalni menadžer Oklahome Sem Presti otkrio nove informacije o njemu.

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Na konferenciji za medije uoči sezone 2026/27, generalni menadžer Oklahoma Siti Tandera Sem Presti otkrio je da će Nikoli Topiću (21 godina, 198 centimetara) biti potrebno još malo vremena da se vrati u puni ritam, ali da će ograničeno učestvovati u predstojećim pripremama za novu sezonu.

Za mladim Srbinom je pretežak period - u Americi je propustio sezonu 2024/25 zbog operacije pokidanog ukrštenog ligamenta, prošlog ljeta dijagnostikovan mu je rak testisa, a u junu je bio podvrgnut operaciji leđa.

Zbog svega što je prošao Nikola, Presti mu "skida kapu": "Iza sebe je ostavio težak put i nema drugog načina da gledamo na to. Nevjerovatno je kako se suočio sa tim stvarima, u svojim godinama", kazao je najbolji generalni menadžer u košarci na konferenciji za novinare u Oklahomi.

Očekuje se da će srpski plejmejker imati ograničenu minutažu tokom trening-kampa Oklahome, koji zvanično počinje 1. oktobra. Nova NBA sezona počinje 20. oktobra.

"Topić će biti ograničeno dostupan tokom trening-kampa, što je donekle slučaj i sa Tomasom Sorberom, jer su obojica zbog prethodne povrede propustila mnogo vremena, a sada se vraćaju poslije novih problema. U ovom slučaju, riječ je o leđima. Sorber je u julu bio podvrgnut artroskopiji istog koljena. Ali to se nadovezuje na činjenicu da su obojica već propustila određeni period tokom godine u kojoj su izašli na draft", kazao je prvi čovjek Oklahome.

Nije jedini biser Oklahome sa velikim problemima

Istovremeno kada i Topić, ogromne probleme imao je i mladi centar Tomas Sorber (20 godina, 206 centimetara), prošlogodišnji ruki koji je u julu operisao koljena. Obojica su prvobitno trebalo da budu spremni za trening-kamp, ali se čini da je došlo do određenih komplikacija u tim planovima.

Sorber je propustio kompletnu sezonu 2025/26 zbog pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta. Prije toga je zbog operacije stopala, kojoj je podvrgnut u februaru 2025, propustio i posljednji mjesec svoje koledž karijere na Džordžtaunu. Sve u svemu, između dvije utakmice proći će mu oko 18 mjeseci.

Nada u Oklahomi je da će Topić i Sorber biti dio rješenja za popunjavanje rotacije svrgnutog NBA šampiona, koji je ovog ljeta ostao bez nekoliko važnih igrača.

Tanderi se rastali sa trojicom igrača

U sklopu šireg plana da smanji troškove, Oklahoma se ovog ljeta rastala sa trojicom košarkaša - otišli su Lu Dort (Atlanta), Ajzeja Džo (Detroit) i Aron Vigins (Atlanta) i svi su se preselili na Istok, da bi Tanderi izbjegli velike poreske obaveze na luksuz.

U Oklahomi se nadaju da bi Topić i Sorber mogli da nadomjeste dio tog gubitka, čak i ako ne zaigraju od starta zbog ograničenog učešća u pripremama. "Program njihovog povratka na teren mnogo je komplikovaniji jer nije riječ samo o jednoj povredi. Radi se o dugoj pauzi tokom koje nije bilo mnogo igre u realnim uslovima", rekao je Presti.