Nakon najvećeg ukrajinskog napada na Moskvu i požara u rafineriji, šef diplomatije Andrij Sibiha poručio je Putinu da pogleda kroz prozor Kremlja i završi rat.

Izvor: X/Anton Gerashchenko

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha objavio je fotografiju gustog crnog dima i vatre nad Moskvom uz poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da "pogleda kroz prozor Kremlja i završi rat".

My morning today started with congratulations from many foreign colleagues on Moscow Burning Day.This sight is certainly not an outcome Putin expected when he started his war of aggression against Ukraine.Now that the war has come home, Russians have only Putin to blame for it. The message to him is simple: look out the Kremlin window, see the flames over Moscow — and end this war. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha)September 20, 2026

"Moje jutro danas započelo je čestitkama brojnih inostranih kolega povodom 'Dana goruće Moskve'", napisao je Sibiha. "Ovaj prizor sigurno nije ishod kakav je Putin očekivao kada je pokrenuo agresorski rat protiv Ukrajine. Sada kada je rat stigao u njihove domove, Rusi za to mogu kriviti isključivo Putina. Poruka njemu je jednostavna: pogledaj kroz prozor Kremlja, vidi plamen nad Moskvom – i završi ovaj rat".

Najveći napad na rusku prijestonicu

Fotografija koju je podijelio šef ukrajinske diplomatije nastala je nakon što je Ukrajina u noći između subote i nedelje pokrenula masovni napad dronovima i projektilima širom Rusije, tačno na poslednji dan ruskih parlamentarnih izbora.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen, and Pelican.I thank our warriors for their accuracy: the Security Service of Ukraine together with the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Foreign Intelligence Service. Sanctions were also imposed on a facility in the Voronezh region. Moscow must end its brutal war and choose peace instead of building layered rings of air defense at the expense of other regions. Steps toward de-escalation are on the table – in energy and food security. What is needed is political will. I thank everyone who is strengthening Ukraine’s long-range capabilities. I am grateful to everyone who complements our long-range responses with responses through sanctions. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)September 20, 2026

Glavna meta udara bila je velika rafinerija nafte Gaspromnjeft u Moskvi, koja je nakon direktnih pogodaka planula, a gusti stubovi dima satima su se dizali iznad stambenih nebodera ruske prijestonice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Generalštab potvrdili su uspješan udar na rafineriju, istakavši da su dalekometni odgovori imali snažan efekat u moskovskom regionu. Među korišćenim naoružanjem domaće proizvodnje Zelenski je izdvojio i krstareći projektil Flamingo.

S druge strane, moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin napad je opisao kao "najveći ikad" na ruski glavni grad. Naveo je da je protivvazdušna odbrana presrela i oborila više od 1600 dronova širom Rusije, od kojih je čak 450 bilo usmjereno direktno prema Moskvi.