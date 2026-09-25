Sajed Abu Farki isključen je zbog proslave gola koja je izazvala kontroverzu na utakmici Austrija - Izrael. Saznajte više o ovom incidentu.

Izvor: X/@ShaykhSulaiman/Printscreen

Austrija je pobedila Izrael 3:1 u Lincu na startu Lige nacija, međutim sa ove utakmice će se najviše pamtiti detalj iz 55. minuta. Nakon što je Sajed Abu Farki postigao gol u 55. minutu za izjednačenje rezultata, sudija Kabakov (Bugarska) ga je odmah isključio.

Razlog je proslava gola Abua Farkija koji je za nju dobio žuti karton, a kako je samo tri minuta prije toga već bio opomenut zbog nesportskog ponašanja, to je značilo da će ranije na tuširanje.

Šta je uradio Abu Farki?

ISRAELI GETS A RED CARD FOR AN ISRAELI CELEBRATIONpic.twitter.com/VQ6TJhSgPd — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman)September 24, 2026



Posle postizanja gola, Abu Farki je otrčao do korner zastavice i iščupao ju je iz zemlje, a onda je podigao na način na koji je sudija smatrao da je neprimjeren. Preciznije, sudija iz Bugarske smatrao je da Abu Farki simulira pucanje iz puške, što je u ovom osjetljivom političkom trenutku na Bliskom istoku više nego neprihvatljivo.

Zbog toga je odmah pokazao drugi žuti Abu Farkiju i istjerao ga sa utakmice, međutim kasnije je stiglo objašnjenje da fudbaler nije imao namjeru da pokaže tako nešto - nego je to njegova uobičajena proslava gola.

Preciznije, Abu Farki korner zastavicu koristi kao "bilijarski štap" i to je želio da uradi i u Lincu, ali je protumačeno drugačije.

That's Sayed Abu Farchi, arab Muslim Israeli, and that's his standard celebration - pretending it's a pool cue.



Silly thing to do though, and not surprised he got sent off. I suspect he'll change his celebration after this.pic.twitter.com/6J4RdyX8XQ — dan barker (@danbarker)September 24, 2026

Na kraju, iako je pokušao da ubedi sudiju da nije imao nikakvu ružnu namjeru, Abu Farki je morao u svlačionicu. Austrija je iskoristila igrača više i došla je do pobjede u nadoknadi vremena, kada su pogotke dali Mvene i Kalajdžić, a u istoj grupi je tzv. Kosovo pobijedilo Irsku uz skandal sa UČK.