Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić za troškove života 2021. godine, na mjesečnom nivou, imao je na raspolaganju 47 eura, proizilazi iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomsko-finansijske struke, Miloša Vukovića, koji je jutros predstavljen pred Višim sudom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Miloša Šoškića, vještak Vuković je na današnjem ročištu predočio nalaz koji obuhvata period od 65 mjeseci, od 1. januara 2019. do 30. maja 2024. godine. Prema njegovim riječima, optuženi Katnić je 2021. na računu imao 64,047 eura, od čega je 56.000 prenio na svog sina Radana Katnića, dok je 8.000 eura podigao u gotovini, piše "Pobjeda".

Godinu ranije, odnosno 2020. u prosjeku je, prema nalazu vještaka, mjesečno raspolagao sa 77 eura za troškove života.

Podsjetimo, bivši GST je ranije u svojoj odbrani naglasio da je sav novac od 2019. do 2024. godine ulagao u radove na objektima u selu Barjamovica.

Time je danas nastavljeno suđenje Katniću, bivšem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, kojima se sudi zbog sumnje da su zloupotrebom položaja navodno pomagali pripadnike kavačke kriminalne organizacije.

Kada je riječ o 2022. godini, optuženi Katnić je na računu imao 51.119 eura, od čega je iznos od 50.050 eura prenio na račun sina Radana, dok je 1.000 eura podigao u gotovini.

Prema proračunu vještaka Vukovića, proizilazi da mu je na mjesečnom nivou ostajalo 69 eura za troškove života.

Govoreći o 2023. godini, vještak je konstatovao da je Katnić imao 11.023 eura, od kojih je 10.950 podigunuto sa računa, a na raspolaganju mu je, na mjesečnom nivou, ostajalo 73 eura.

Optuženi Katnić je reagovao na pitanja tužioca Šoškića, poručivši da je vještak Vuković na početku saopštio da ostaje pri nalazu i mišljenju te da mu tužilac postavlja ista pitanja zbog kojih se gubi vrijeme.

“Ovo tužilac radi pred Vama”, rekao je Katnić obraćajući se sudiji Veljku Radovanoviću pred čijim tročlanim vijećem se vodi postupak.

Sudija Radovanović ga je, potom, opomenuo da ne narušava procesnu disciplinu.

“Samo me Vi upozoravajte i sprečavajte… “, kazao je Katnić.

Vještak Vuković je analizirao i bankovni račun supruge bivšeg glavnog specijalnog tužioca, Nataše Katnić, a tih bankovnih izvoda proizilazi da je bračni par u prosjeku 2020. godine mjesečno raspolagao sa 338 eura.

Prema njegovim riječima, bračni par je 2020. godine prosječno raspolagao sa 338 eura mjesečno za životne troškove, kada se uzmu obzir Katnićevih 77 eura zajedno sa njenim udjelom.

“Potrošačka korpa je tada iznosila 322 eura za dvočlanu porodicu”, saopštio je vještak Vuković, odgovarajući na pitanje tužioca Šoškića.

Govoreći o 2021. godini, evidentirano je da je Nataša Katnić 15.000 eura tada prebacila sinu Radanu i uplatila 2.100 eura Ministarstvu finansija, pa su tako u prosjeku imali 386 eura mjesečno. U taj iznos je uračunat 47 eura koji je ostajao Milivoju Katniću na računu.

U 2022. godini, kako je kazao vještak Vuković, u prosjeku su mjesečno raspolagali sa 314 eura, uz njegov udio koji je te godine iznosio 69 eura.

Vještak je pojasnio da su supružnici 2023. godine mjesečno u prosjeku imali 682 eura, od čega je Milivoje Katnić mjesečno doprinosio sa 73 eura.

Katnić je, nakon izglaganja vještaka, zatražio dopunsko vještačenje jer je naredbom SDT obuhvaćen samo period od 2019. do 2024. godine.

-Objekte u Novom Selu gradio sam od 2009. godine, u Barjamovici od 2015. godine, podsjetio je Katnić.

Vještak Vuković je, govoreći o bankovnim računima optuženog Zorana Lazovića ustvrdio da nije uočio ništa neuobičajeno prilikom kontrole njegovih i transakcija njegove porodice.

“Da li nešto ima krivičnopravni značaj nije u mojoj nadležnosti”, naglasio je vještak.

Sa druge strane, okrivljeni Lazović je naveo da je sve prihode uredno prijavljivao Agenciji za sprečavanje korupcije.

“Uvijek sam davao saglasnosti i uvid u bankovne račune. ASK nikada nije imala primjedbi i nedoumica”, rekao je Lazović.

Vještak Vuković je u nalazu, između ostalog, naveo da je Lazović od poljoprivredne djelatnosti prihodovao 122.333 eura, prenosi "Pobjeda".

Podsjećamo, specijalno tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.