Rusija najavljuje pojačane udare na Kijev kao odgovor na dosad najveći ukrajinski napad dronovima na Moskvu, u kojem su pogođene rafinerije i ključna vojna infrastruktura.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Rusko ministarstvo odbrane najavilo je da će pojačati udare na "vojne ciljeve u Kijevu", prenosi Ukrajinska pravda. Navode da je to odgovor na ukrajinske napade na "civilnu infrastrukturu" u Rusiji. Informaciju je objavila ruska državna agencija TASS.

Reakcija Moskve

U Moskvi tvrde da pokušaj ukrajinskog napada na ruski glavni grad nije uspio. Ministarstvo odbrane takođe je iznijelo podatak da je tokom nedelje oborena 1951 ukrajinska bespilotna letjelica i osam krstarećih projektila.

Napad na Moskvu

U noći između subote i nedelje ukrajinski dronovi izveli su napad na Moskvu i okolinu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je u nedelju da je ruska prijestonica pretrpela dosad najveći napad bespilotnim letjelicama. U napadu su izbili požari u logističkom parku Sofjino i u rafineriji nafte u Kapotnji, gde je vatra planula nakon udara drona.

Detalji ukrajinske operacije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage u noćnom napadu koristile oružje dugog dometa domaće proizvodnje, uključujući sisteme Flamingo, Paljanica i Pelikan. Generalštab ukrajinske vojske izvijestio je da su u udaru oštećena tri postrojenja moskovske rafinerije nafte. Generalštab takođe navodi da su pogođeni i ruski sistem protivvazdušne odbrane Buk-M3, radarska stanica Nebo-U, kao i pogon za proizvodnju dronova na okupiranim područjima.

Pojačani udari u petoj godini rata

Rusija već petu godinu vodi ničim izazvan totalni rat protiv Ukrajine. Od 2022. godine ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i druge ciljeve redovno se pojačavaju svake jeseni. Poslednjih nedelja Kijev je gotovo neprekidno pod ruskim udarima, a u napadima se koriste mlazne bespilotne letjelice i balistički projektili.