Sumnjivi dronovi paralisali su aerodrom u Luksemburgu i izazvali opštu paniku i preusmeravanje letova.

Izvor: Facebook/SNPP Politia Penitenciara

Sumnjiva aktivnost dronova dovela je do privremene obustave letova na aerodromu u Luksemburgu. Prema informacijama sa aerodroma, operacije su zaustavljene iz predostrožnosti nakon što su u blizini i iznad aerodroma uočene neovlašćene bespilotne letjelice.

Avion koji je saobraćao iz Londona preusmjeren je u Lijež u Belgiji zbog zatvaranja aerodroma. Jedan od putnika rekao je za Luxembourg Times da je pilot obavijestio putnike da dronovi i dalje lete iznad aerodroma.

Letovi su ponovo uspostavljeni u ranim jutarnjim satima 19. septembra, ali su moguća kašnjenja i poremećaji u redu letenja dok se saobraćaj u potpunosti ne normalizuje. Vlasti za sada nijesu utvrdile ko je upravljao dronovima niti odakle su došli.

Incident se dogodio u trenutku kada evropski zvaničnici sve češće upozoravaju na rastuću opasnost od hibridnog ratovanja povezanog sa Rusijom.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je 17. septembra da procjene obavještajnih službi ukazuju na mogućnost da bi Rusija u narednim mjesecima mogla da izvede napade dronovima na zemlje koje podržavaju Ukrajinu.

Slična upozorenja prethodno su uputili i zvaničnici Francuske, Litvanije i Finske, piše Kijev independent.

Njemačka vlada je 1. septembra zvanično optužila jednu rusku obavještajnu službu za pokušaj napada dronovima na aerodrom Lajpcig/Hale početkom avgusta.

Berlin je tada prvi put direktno povezao Moskvu sa incidentom u kojem su na aerodromu pronađeni dronovi sa eksplozivom. Prema tadašnjim navodima, vjerovalo se da su bili usmjereni prema ukrajinskom transportnom avionu "Antonov", koji je korišćen za prevoz vojne opreme.

Luksemburg je od početka rata u Ukrajini 2022. godine pružio 340 miliona eura pomoći Ukrajini, prema podacima Statista iz maja 2026. godine.