Kako je saopšteno iz danilovgradskog PES-a, na sastanku predstavnika odborničkog kluba te partije i nezavisnih odbornika razgovarano je o intenziviranju saradnje, boljoj koordinaciji i usaglašavanju djelovanja u lokalnom parlamentu.

Izvor: PES

Odbornici Pokreta Evropa sad (PES) u Danilovgradu i nezavisni odbornici Aleksandra Pavićević i Goran Kalezić dogovorili su političko povezivanje i zajedničko djelovanje, sa ciljem ukrupnjavanja političke ponude pred predstojeće lokalne izbore.

Kako je saopšteno iz danilovgradskog PES-a, na sastanku predstavnika odborničkog kluba te partije i nezavisnih odbornika razgovarano je o intenziviranju saradnje, boljoj koordinaciji i usaglašavanju djelovanja u lokalnom parlamentu.

Posebna pažnja bila je posvećena odlukama i inicijativama koje su od značaja za dalji razvoj Danilovgrada i unapređenje kvaliteta života građana.

Sastanku su prisustvovali i poslanik PES-a Darko Dragović i nezavisni poslanik Dragan Bojović.

"Tokom razgovora dogovoreno je političko povezivanje i zajedničko djelovanje u cilju ukrupnjavanja političke ponude u susret predstojećim lokalnim izborima u Danilovgradu. Ocijenjeno je da aktuelna parlamentarna većina u Danilovgradu, uprkos političkim i programskim razlikama među njenim konstituentima, predstavlja dobar primjer funkcionalnog odnosa i korektne saradnje, u kojoj su interesi Opštine i njenih građana uvijek stavljani ispred partikularnih političkih interesa", piše u saopštenju.

Iz PES-a su naveli da je zajednička namjera da se, na temeljima dosadašnje "uspješne saradnje parlamentarne većine", nastavi odgovorno i usaglašeno djelovanje do kraja mandata.

Istovremeno, kako su kazali, kroz otvoren dijalog biće razmatrane mogućnosti šireg političkog i koalicionog povezivanja, kao i zajedničkog nastupa na predstojećim lokalnim izborima.