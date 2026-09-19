Broj američkih vojnika stradalih u ratu sa Iranom veći je od zvaničnih podataka Pentagona, prenosi Vašington post. Interne evidencije pokazuju više preminulih od onih prijavljenih u javnoj bazi.

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Broj američkih vojnika koji su poginuli u ratu sa Iranom veći je od zvaničnih podataka koje objavljuje Pentagon, izvijestio je u petak Vašington post. List svoje tvrdnje temelji na informacijama šest američkih zvaničnika sa uvidom u interne evidencije Ministarstva odbrane o stradalima, piše Rojters.

Više žrtava od zvaničnih podataka

U internim vojnim evidencijama zabilježena su najmanje 22 smrtna slučaja, što je četiri više u odnosu na broj koji se navodi u javno dostupnoj bazi podataka Pentagona. Pet od šest zvaničnika na koje se list poziva potvrdilo je ove podatke, dok šesti tvrdi da su od početka rata, 28. februara, poginula 23 američka vojnika.

Ipak, nije potvrđeno da su svi dodatno evidentirani smrtni slučajevi direktna posljedica sukoba sa Iranom. Riječ je o pripadnicima američkih snaga koji su preminuli na Bliskom istoku tokom trajanja sukoba, ali njihov identitet, kao ni precizne okolnosti, vrijeme i mjesto smrti, za sada nijesu poznati. Od početka borbenih operacija u regionu stradala su i tri američka vojna kontraktora.

Javna baza Pentagona u petak je evidentirala 18 poginulih američkih vojnika, uključujući i one koji su stradali u neprijateljskim napadima, kao i pripadnike snaga čija smrt nije bila posljedica neprijateljskog djelovanja.

Pentagon nije odgovorio na pitanja Vašington posta o razlozima zbog kojih se podaci iz interne vojne evidencije razlikuju od zvaničnih brojki dostupnih javnosti.

Prema istoj javnoj evidenciji, od početka rata ranjeno je više od 820 pripadnika američkih snaga. Mnogi od njih zadobili su traumatske povrede mozga u iranskim napadima na američke vojne baze širom Bliskog istoka.