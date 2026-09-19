Svečanom predajom prvog od ukupno 35 naručenih F-35A Lajtning II u Teksasu, Njemačka je zvanično započela prenaoružavanje i modernizaciju svog ratnog vazduhoplovstva.

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Njemačka je u petak preuzela prvi od 35 američkih borbenih aviona F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država, tokom svečanosti u Teksasu u proizvodnom pogonu tih visokotehnoloških letjelica.

Proizvođač Lokid Martin "predao je njemačkoj vladi prvi F-35A Lajtning II" namijenjen toj zemlji u Fort Vortu, objavila je kompanija u saopštenju.

Prisutan na toj svečanosti, njemački ministar odbrane Boris Pistorijus pohvalio je avion koji smatra "najnaprednijim na svijetu", ocijenivši da ova isporuka označava "početak nove ere za njemačko ratno vazduhoplovstvo".

Avion F-35 razvile su Sjedinjene Države u partnerstvu sa drugim zemljama NATO-a. Njegov dizajn i specifični premaz kojim je opremljen čine ga veoma teškim za otkrivanje na radarima.

Naručivanje zbog Rusije

Njemačka je naručila te avione 2022. godine, kada je Rusija izvela invaziju na Ukrajinu, kako bi zamijenila svoju staru flotu.

Trampova administracija već dugo podstiče evropske zemlje da povećaju potrošnju za odbranu kako bi se Sjedinjenim Državama omogućilo usmjeravanje resursa na druge izazove, posebno na rivalstvo sa Kinom.

Nekoliko zemalja, uključujući Nemačku, tako je povećalo svoje odbrambene budžete i 2025. godine odobrilo cilj izdvajanja pet odsto BDP-a za bezbjednost do 2035. godine.

Širenje tržišta

Sukob na Bliskom istoku od kraja februara samo je povećao geopolitičke tenzije, već pojačane ratovima u Ukrajini i Pojasu Gaze, a narudžbine kod proizvođača oružja i vojne opreme rastu, ističe Rojters.

Sjedinjene Države do sada su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, posebno evropskim članicama NATO-a i Izraelu.

Međutim, u četvrtak je američka vlada odobrila prodaju 48 borbenih aviona F-35 Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24,3 milijarde dolara. Lokid Martin tvrdi da je u svijetu trenutno u službi više od 1.350 aviona F-35.