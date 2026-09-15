Litvanske vlasti uništile su dron iznad Kaunasa, nakon upozorenja o vazdušnoj opasnosti za više područja, uključujući Vilnjus.

Izvor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dron koji je ušao u vazdušni prostor Litvanije uništen je u vazduhu iznad područja Kaunasa, saopštio je danas Nacionalni centar za upravljanje krizama (NKVC).

Nekoliko minuta posle ponoći litvanske vlasti izdale su upozorenje o mogućoj vazdušnoj opasnosti za više područja, uključujući Vilnjus, okrug Vilnjusa, Trakaj i Elektrenaj, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Načelnik NKVC-a Vilmantas Vitkauskas prethodno je izjavio da je dron primijećen u blizini Trakaja i da su, kao odgovor na prijetnju, aktivirani lovci NATO-a, prenosi litvanski javni servis LRT.

"Primijećen je dron, aktivirani su NATO lovci. Prema našim informacijama, objekat je otkriven i nadamo se da će biti uništen", rekao je Vitkauskas, navodeći da je dron mogao da se kreće ka području Kaunasa u Litvaniji.

Dron uništen

Nakon što je dron uništen, upozorenje o vazdušnoj opasnosti je povučeno.

Građanima su na mobilne telefone poslata upozorenja, dok je zbog procijenjene vazdušne opasnosti privremeno ograničen rad aerodroma u Vilnjusu, kao i korišćenje vazdušnog prostora u njegovoj blizini.

Litvanske vlasti nisu saopštile poreklo drona niti detalje o okolnostima njegovog ulaska u zemlju.

Sličan incident dogodio se u nedelju, kada su vlasti takođe izdale upozorenje o mogućoj vazdušnoj opasnosti, ali je naknadno utvrđeno da su radari registrovali jato ptica.

(Blic/MONDO)