Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Iran da obustavi nuklearni program i destabilizaciju regiona. Sa iračkim premijerom je razgovarao o prijetnji Huta i kraju vojne misije.

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Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je u utorak Iran da prestane sa destabilizacijom regiona i da ne širi sukob na Irak preko svojih posredničkih snaga. Merc je to izjavio u Berlinu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa iračkim premijerom Alijem al Zaidijem, sa kojim je razgovarao o regionalnoj situaciji, posljedicama rata između SAD-a i Irana, kao i o blokadi Ormuskog moreuza, piše Anadolija.

Poziv Teheranu

"Teheran mora da prestane da podržava posredničke grupe širom regiona. Posljedice toga vidimo svakodnevno. Takođe pozivamo Iran da ne širi sukob dalje na Irak", rekao je Merc. "Iran mora konačno da prekine blokadu Ormuskog moreuza i, prije svega, da zaustavi svoj vojni nuklearni program", istakao je on.

Merc je dodao da Berlin podržava inicijativu iračke vlade za razoružavanje milicija pod iranskim uticajem, kao i njene napore za uspostavljanje mira i bezbjednosti.

Napetosti u Crvenom moru

Dvojica lidera razgovarala su i o situaciji u Crvenom moru, gdje su Huti proširili kontrolu duž jemenske obale i zauzeli ostrvo Majun u moreuzu Bab el Mandeb.

"Huti sada kontrolišu strateške položaje oko moreuza Bab el Mandeb i napadaju energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji. To dodatno otežava stanje na međunarodnim energetskim tržištima", rekao je Merc. "Međunarodna zajednica ne smije da dozvoli da Huti ugrožavaju pomorski saobraćaj u Crvenom moru. Unutar Evropske unije i sa partnerima u regionu dogovaramo zajedničke korake kojima možemo doprinijeti okončanju ovog sukoba", dodao je.

Budućnost njemačke misije u Iraku

Na pitanje o budućnosti njemačke vojne misije za savjetovanje i obuku u Iraku, Merc je odgovorio da se ona završava krajem ovog mjeseca, ali da je Berlin spreman da nastavi saradnju u drugim oblicima.

"To vojno prisustvo se završava 30. septembra, za dvije nedjelje, na zahtjev Iraka i mi tu odluku, naravno, poštujemo", rekao je kancelar novinarima.

"Ipak, spremni smo da nastavimo vojnu saradnju ako za to bude postojala želja. Stojimo na raspolaganju za podršku Iraku i spremni smo da sa njihovom vladom dogovorimo buduće oblike saradnje", poručio je.

(Mondo.rs)