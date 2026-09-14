Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da "propala nacija Iran" očajnički želi dogovor sa Vašingtonom. Poručio je da su SAD otvorene za tu opciju, ali da će on donijeti konačnu odluku.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran "brzo i očajnički" želi da postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama i poručio da će on lično odlučiti da li će Vašington ulaziti u pregovore. Tramp je dodao i da su SAD otvorene za tu mogućnost, prenosi agencija Anadolija.

Poruka sa društvenih mreža

Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" opisao Iran kao "propalu naciju".

"Propala nacija Iran želi da postigne dogovor, brzo i očajnički", napisao je on. "Ja ću odlučiti da li će se SAD angažovati, a otvoreni smo za tu ideju", stoji u objavi.

Kontekst napetosti

Ova objava dolazi nakon višemjesečnih sukoba. U februaru su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, a Teheran je uzvratio udarima na Izrael i američke vojne ciljeve u regionu. U junu su Vašington i Teheran, uz posredovanje Pakistana i Katara, postigli sporazum u Islamabadu, ali je njegova primjena zaustavljena zbog neslaganja oko Ormuskog moreuza. SAD su nakon toga u avgustu nastavile vojne napade na Iran, na šta je Teheran odgovorio napadima na američke vojne objekte u nekoliko savezničkih arapskih zemalja.