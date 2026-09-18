Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da uskoro donosi presudnu odluku o ponovnim vojnim udarima na Iran, ističući da razmatra i njihovo potpuno uništenje usled velikih tenzija u regionu.

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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se približava donošenju presudne odluke o tome da li će ponovo pokrenuti vojne napade na Iran. Njegove izjave dolaze u vreme pojačanih tenzija u Ormuskom moreuzu, uprkos memorandumu potpisanom u junu koji je predviđao ponovno otvaranje moreuza kao korak prema širem mirovnom sporazumu, piše Aksios.

"Čeka me velika odluka. Želim li krenuti na njih i potpuno ih uništiti ili ne? To je ozbiljna stvar. Sa mnom se nikada ne zna, sve je moguće", rekao je Tramp.

Sastanak sa liderima Zaliva

Očekuje se da će se Tramp sledećeg utorka sastati sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana. Sastanak će se održati na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, a tema razgovora biće sledeća faza sukoba. "Želim da vidim gde stoje i kako im ide. Puno smo ih štitili", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je ranije izjavio da se Iran direktno obratio Vašingtonu i da želi da postigne dogovor. Juče uveče, nakon slijetanja u Sjevernu Karolinu, rekao je novinarima: "Žele da postignu dogovor. Vidjećemo kako će to završiti."

Pozadina sukoba

Na pitanje u kojoj se fazi rata Sjedinjene Države nalaze, Tramp je odgovorio da se nada da je sukob pri kraju. "Nadam se da se približavamo kraju rata", poručio je.

SAD i Izrael su u februaru pokrenuli vazdušne udare velikih razmjera na Iran, a ciljali su vladine zgrade, vojne objekte, raketnu infrastrukturu i protivvazdušnu odbranu. Iran je na to odgovorio napadima projektilima i dronovima na Izrael i američke baze u regionu. Sukob se u međuvremenu proširio, a diplomatski napori da se neprijateljstva okončaju i dalje traju.