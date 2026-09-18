Najveći proizvođači automobila apelovali su na Donalda Trampa da zabrani ulazak kineskih auto-kompanija na tržište SAD. Pismo je upućeno uoči njegovog sastanka sa Si Đinpingom.

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Najveći američki i svjetski proizvođači automobila, zajedno sa dobavljačima i trgovcima, uputili su u petak apel predsjedniku Donaldu Trampu. Traže da kineskim kompanijama i dalje bude onemogućen pristup američkom tržištu. Pismo je poslato uoči Trampovog sastanka sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, koji se održava sledeće nedelje, piše Rojters.

Apel dolazi nakon što je Donald Tramp prošle nedelje za Foks njuz rekao kako ne vidi problem u tome da kineske automobilske kompanije otvore proizvodne pogone u SAD.

U pismu koje je Trampu poslalo šest udruženja, koja zastupaju kompanije poput Dženeral motorsa, Tojote, Folksvagena, Forda, Hjundaija, Stellantisa i Tesle, stoji: "Apelujemo na vašu administraciju da zadrži politiku koja kineskim proizvođačima onemogućava prodaju, uvoz ili proizvodnju vozila u SAD".

Argumenti protiv kineskih proizvođača

Pismo potpisuju Alliance for Automotive Innovation, American Automotive Policy Council, Autos Drive America, MEMA (udruženje dobavljača), Nacionalno udruženje trgovaca automobilima i Zero Emission Transportation Association. U njemu se ističe:

"Kineski proizvođači trenutno nemaju tržišni udio u SAD. Ako im se dozvoli otvaranje pogona u zemlji, to će im omogućiti ulazak na američko tržište na štetu proizvođača koji ovde već posluju". Udruženja tvrde da kineske investicije u SAD ne bi stvorile nova radna mjesta, već bi ih "preotele proizvođačima koji generacijama ulažu u SAD i prebacile kompanijama u vlasništvu i pod upravom kineske vlade".

Demokratska senatorka iz Mičigena Elisa Slotkin reagovala je na medijske natpise da bi Si u Vašington mogao povesti i predstavnike kineskog proizvođača BYD. Izjavila je da se u tom slučaju "može samo pretpostaviti da se pripremaju dogovori o uvozu kineskih automobila ili da se kineske kompanije pozivaju na pokretanje poslovanja u SAD".

Regulativa i nacionalna bezbijednost

Administracija bivšeg predsjednika Džoa Bajdena početkom 2025. uvela je propis koji je gotovo u potpunosti zabranio prodaju i proizvodnju kineskih putničkih vozila u SAD. Kao razlog naveden je rizik da bi takvi automobili mogli slati osetljive podatke o vozačima u Kinu. Vašington uz to održava i carine veće od 100 odsto na kineska električna vozila.

U Kongresu je u proceduri i zakon koji bi dodatno pooštrio pravila o zabrani kineskih vozila. Postojeća pravila obuhvataju tehnologije poput Bluetooth-a, Wi-Fi-ja, mobilnih mreža i satelitske komunikacije. Donijeta su zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbijednost, odnosno zbog mogućnosti da bi vozila mogla da prikupljaju poverljive podatke o američkim vlasnicima.