Konačnih 4:1 postavio je Milan Vušurović u sudijskoj nadoknadi vremena.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbaleri Budućnosti upisali su treću uzastopnu pobjedu, a do novog trijumfa stigli su pod vođstvom privremenog trenera Srđana Nikića.

„Plavi“ su na stadionu pod Goricom savladali Petrovac 4:1 i tako se izjednačili sa Dečićem na vrhu tabele. Podgoričani, ipak, imaju utakmicu više od Tuzana.

Budućnost je u prvom poluvremenu imala prilike da dođe do prednosti, ali je otpor gostiju slomila tek u nastavku.

Domaćin je poveo nakon što je talentovani Petar Vujović plasirao loptu u mrežu uz pomoć stative. Nedugo zatim, Danilo Vukanić je udvostručio prednost Budućnosti.

Petrovac se nije predavao, pa je Rodrigo Fausto smanjio zaostatak, ali je Momčilo Raspopović svojim golom otklonio dileme oko pobjednika.

Konačnih 4:1 postavio je Milan Vušurović u sudijskoj nadoknadi vremena.



