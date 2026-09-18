Iz Delegacije EU to su saopštili odgovarajući na pitanja Portala RTCG nakon današnjeg sastanka predstavnika Vlade, parlamentarne većine i opozicije o predloženim ustavnim izmjenama koje se tiču imuniteta i provjere integriteta.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Iz Delegacije Evropske unije u Podgorici poručili su da Crna Gora treba da bez odlaganja ispuni preostale obaveze u oblasti vladavine prava, među kojima su formiranje Centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova Sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koji se odnosi na imunitet i provjeru integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti.

Iz Delegacije EU to su saopštili odgovarajući na pitanja Portala RTCG nakon današnjeg sastanka predstavnika Vlade, parlamentarne većine i opozicije o predloženim ustavnim izmjenama koje se tiču imuniteta i provjere integriteta.

“Delegacija EU je u redovnoj komunikaciji sa potpisnicima političkog sporazuma iz jula, kako sa predstavnicima vladajuće većine, tako i opozicije, koji dijele odgovornost za ispunjavanje ključnih obaveza Crne Gore u oblasti vladavine prava, od kojih zavise tempo i uspješnost procesa pristupanja EU. Delegacija EU pozdravlja nedavno usvajanje ustavnih amandmana, kao važan korak naprijed na evropskom putu Crne Gore. Preostale ključne obaveze u oblasti vladavine prava, uključujući uspostavljanje Centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova Sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koji se odnosi na imunitet i provjere integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti, potrebno je brzo i odgovorno ispuniti, uz široku političku podršku. Važno je da proevropske političke snage imaju u vidu svoj zajednički cilj i da, bez obzira na međusobne razlike, nastave da podržavaju preostale evropske reforme”, navodi se u odgovorima Delegacije.

Sastanak vlasti i opozicije održan je danas u prostorijama Delegacije EU, a glavna tema bio je Vladin predlog ustavnih izmjena kojim je predviđena obavezna prethodna provjera integriteta mandatara i kandidata za članove Vlade.

Sastanku su, pored predstavnika EU, poslaničkih klubova vlasti i opozicije, prisustvovali potpredsjednik Vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica i ministar pravde Bojan Božović.

Prema informacijama RTCG-a, tokom razgovora bilo je riječi o konkretnim rješenjima koja bi trebalo unaprijediti, ali dogovor nije postignut. Portalu je saopšteno da su sastanak okarakterisali kao „redovne konsultacije“ sa predstavnicima EU, uz naglašavanje značaja ustavnih izmjena u završnoj fazi pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.

Skupština Crne Gore 16. septembra nije glasala o Vladinom predlogu ustavnih izmjena kojima bi bila uvedena obavezna prethodna provjera integriteta mandatara i kandidata za članove Vlade. Za uvrštavanje predloga na dnevni red glasalo je 46 poslanika, dok je za promjenu Ustava potrebna dvotrećinska većina, odnosno 54 glasa.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić tada je kazao da u postojećim okolnostima nema potrebne većine za ustavne promjene, nakon čega je sjednica prekinuta do daljeg.

“Kao što vidite, mi nemamo dvotrećinsku većinu neophodnu za promjenu Ustava“, rekao je Mandić.

On je najavio da će u narednom periodu biti nastavljeni razgovori između Vlade, parlamentarne većine i opozicije.

Vlada je predlog izmjene člana 103 Ustava, kojim se uređuje izbor izvršne vlasti i uslovi za kandidate kroz zakonsku provjeru integriteta, uputila Skupštini sredinom avgusta.

Prema informacijama „Vijesti“, na današnjem sastanku opoziciji je detaljno predstavljeno Vladino rješenje, ali nije postignut konkretan dogovor. Tema razgovora bila je i mogućnost izmjena predloženog modela prije eventualnog nastavka parlamentarne procedure.