Kem Vitmor potpisao je dvosmjerni ugovor sa Denverom što znači da i definitivno neće doći u Partizan.
Denver je doveo još jedno pojačanje Nikoli Jokiću. I to Kema Vitmora, igrača koji se dovodio u vezu sa Partizanom. Spekulisalo se o potencijalnom dolasku u Humsku, ali će umjesto toga da završi u Koloradu.
Informaciju o tome prenio je Šems Čaranija koji je otkrio da je u pitanju dvosmjerni ugovor sa čovjekom koji je odigrao 119 utakmica u dosadašnjoj karijeri u NBA ligi. Dvosmjerni ugovor znači da će igrati i za Denver i za njihovu filijalu u Razvojnoj ligi.
Amerikanac zaobišao Partizan i došao kod Nikole Jokića
Američki košarkaš igra na poziciji krila. Izabran je kao 20. pik na draftu 2023. godine od strane Hjustona. Tamo je proveo dvije sezone, trejdovan je u Vašington, pa je u avgustu poslat u Klivlend koji ga je brzo otpustio. Do ugovora sa Nagetsima je bio slobodan igrač.
The Denver Nuggets are signing 2023 first-round pick Cam Whitmore on a two-way NBA deal, sources tell ESPN. Whitmore enters his fourth NBA season after averaging 10.5 points and 3.3 rebounds over 119 career games -- and has already joined the Nuggets for workouts in Denver.pic.twitter.com/WBhDfTIhOQ— Shams Charania (@ShamsCharania)September 18, 2026
U NBA karijeri je imao prosjek od 10,5 poena i 3,3 skoka po utakmici.
Kako izgleda tim Denvera?
Vlasnici Denvera očigledno nemaju namjeru da "odriješe kesu" i da dovedu Jokiću neko veliko ime. Posljednji je stigao Demar Derozen i teško da sa ovakvim timom imaju ozbiljnu šansu da napadnu titulu.
Ovako trenutno izgleda tim Denvera:
- Nikola Jokić
- Džamal Marej
- Eron Gordon
- Kristijan Braun
- Demar Derozen
- Marvin Begli
- Alfa Dijalo
- Trevon Brazile
- Dearon Holms
- Spenser Džouns
- Tajus Džouns
- Zik Nađi
- Džulijan Stroter
- Loni Voker
Dvosmjerni ugovori:
- Brajs Hopkins
- Kej Džejs Simpson
- Kem Vitmor
(MONDO)