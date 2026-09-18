Kem Vitmor potpisao je dvosmjerni ugovor sa Denverom što znači da i definitivno neće doći u Partizan.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Denver je doveo još jedno pojačanje Nikoli Jokiću. I to Kema Vitmora, igrača koji se dovodio u vezu sa Partizanom. Spekulisalo se o potencijalnom dolasku u Humsku, ali će umjesto toga da završi u Koloradu.

Informaciju o tome prenio je Šems Čaranija koji je otkrio da je u pitanju dvosmjerni ugovor sa čovjekom koji je odigrao 119 utakmica u dosadašnjoj karijeri u NBA ligi. Dvosmjerni ugovor znači da će igrati i za Denver i za njihovu filijalu u Razvojnoj ligi.

Vidi opis Amerikanac zaobišao Partizan i došao kod Nikole Jokića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia / MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Američki košarkaš igra na poziciji krila. Izabran je kao 20. pik na draftu 2023. godine od strane Hjustona. Tamo je proveo dvije sezone, trejdovan je u Vašington, pa je u avgustu poslat u Klivlend koji ga je brzo otpustio. Do ugovora sa Nagetsima je bio slobodan igrač.

The Denver Nuggets are signing 2023 first-round pick Cam Whitmore on a two-way NBA deal, sources tell ESPN. Whitmore enters his fourth NBA season after averaging 10.5 points and 3.3 rebounds over 119 career games -- and has already joined the Nuggets for workouts in Denver.pic.twitter.com/WBhDfTIhOQ — Shams Charania (@ShamsCharania)September 18, 2026

U NBA karijeri je imao prosjek od 10,5 poena i 3,3 skoka po utakmici.

Kako izgleda tim Denvera?

Vlasnici Denvera očigledno nemaju namjeru da "odriješe kesu" i da dovedu Jokiću neko veliko ime. Posljednji je stigao Demar Derozen i teško da sa ovakvim timom imaju ozbiljnu šansu da napadnu titulu.

Ovako trenutno izgleda tim Denvera:

Nikola Jokić

Džamal Marej

Eron Gordon

Kristijan Braun

Demar Derozen

Marvin Begli

Alfa Dijalo

Trevon Brazile

Dearon Holms

Spenser Džouns

Tajus Džouns

Zik Nađi

Džulijan Stroter

Loni Voker

Dvosmjerni ugovori:

Brajs Hopkins

Kej Džejs Simpson

Kem Vitmor

(MONDO)