Američki Kongres glasa o novom paketu sankcija Rusiji koji donosi političku pobjedu Trampu. Kritičari upozoravaju da mu ovaj zakon daje prevelika ovlašćenja za uvođenje ogromnih carina.

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Američki Kongres bi trebalo da izglasa opsežan zakon o sankcijama Rusiji, što se smatra političkom pobjedom za predsjednika Donalda Trampa uoči izbora na sredini mandata. Kritičari upozoravaju da zakon daje Trampu sporna ovlašćenja za uvođenje visokih carina koje bi mogle da imaju ozbiljne posledice po privredu, piše CNN. Očekuje se da će Predstavnički dom u srijedu dati konačno odobrenje zakonu, nakon čega ide Trampu na potpis.

Iako većina republikanaca podržava zakon, desetak poslanika je, prema upućenim izvorima, proteklih dana pokušalo da uvjeri rukovodstvo stranke da izbaci odredbe o novim carinskim ovlašćenjima. Izrazili su bojazan da bi to moglo da dovede do rasta cijena neposredno prije izbora, ali su predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson i njegovi saradnici odbili te zahtjeve.

Sporna carinska ovlašćenja

Nove odredbe omogućile bi Trampovoj administraciji da uvede carine do 100 odsto na proizvode iz zemalja koje kupuju rusku naftu i gas, na primer Kine i Indije. Kritičari smatraju da bi takav potez mogao snažno da uzdrma privredu. Konačan nivo carina trebalo bi da određuje američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir.

Ta zaštitna mera ipak nije umirila deo demokrata i republikanaca koji su izrazili zabrinutost da zakon u krajnjoj liniji daje Trampu preveliku moć. Zagovornici zakona iz obe stranke, međutim, tvrde da su ovlašćenja ograničena i precizno definisana, te da je strah od prevelike predsjedničke moći u trgovinskim pitanjima neosnovan.

Zakon nazvan po Grejemu produbio podjele

Zakon nosi ime po pokojnom senatoru Lindziju Grejemu, koji ga je prvi put predstavio u aprilu 2025. godine i više od godinu dana pregovarao sa Belom kućom o podršci. Senat ga je izglasao još u avgustu uz široku podršku obije stranke. U svom poslednjem javnom nastupu, samo dan prije smrti, Grejem je posjetio Ukrajinu i ispred tenkova na ulicama Kijeva objavio da će Tramp podržati zakon.

Za mnoge demokrate odluka o podršci je teška. Većina njih želi da podrži paket koji uvodi obavezne sankcije protiv ključnih ruskih zvaničnika, među kojima je i predsjednik Vladimir Putin, kao i protiv oligarha, državnih preduzeća i stranih kompanija koje pomažu ruskoj vojnoj industriji.

Pitanje carina je ipak izazvalo ozbiljne tenzije unutar stranke. Istaknuti zagovornici pomoći Ukrajini, poput poslanika Stenija Hojera, snažno su podržali zakon uprkos protivljenju stranačkog rukovodstva. U utorak je dvoje demokratskih poslanika centra glasalo suprotno uputstvu stranke i pomoglo republikancima da osiguraju dovoljno glasova za stavljanje zakona na dnevni red.

Protivljenje demokratskog rukovodstva

Senator Ričard Blumental, glavni demokratski predlagač u Senatu, apelovao je na Predstavnički dom. "Iskreno se nadam da će Predstavnički dom prepoznati našu veliku odgovornost. Situacija je hitna. Na mom poslednjem sastanku sa predsjednikom Zelenskim, on je izričito tražio da donesemo zakon o sankcijama Rusiji", rekao je on novinarima.

Uprkos tome, vođa demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris najavio je tokom rasprave da neće podržati predlog upravo zbog spornih ovlašćenja za carine. "Zašto bi, pobogu, ovaj Kongres dao predsedniku dodatna ovlašćenja da nanese takvu ekonomsku štetu američkom narodu?", upitao je on.

Njegovom stavu pridružili su se i poslanici Gregori Miks, Ričard Nil i Don Bejer. Upozorili su da će zakon "donijeti više štete nego koristi". "Ovaj zakon bi dramatično proširio predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina, a istovremeno ne propisuje obavezne sankcije Rusiji, što je neprihvatljivo", poručili su u zajedničkoj izjavi. Miks je vodeći demokrata u Odboru za spoljne poslove, Nil u Odboru za budžet, a Bejer u Zajedničkom ekonomskom odboru Kongresa. Oni su zaključili da će ovi nedostaci povećati cijene za Amerikance i dugoročno oslabiti podršku Ukrajini.