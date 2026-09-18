Haris Džinović prokomentarisao je provokativne fotografije svoje ćerke Đine.

Izvor: Instagram printscreen/ MONDO/Stefan Stojanović

Đina Džinović na društvenim mrežama često objavljuje provokativne fotografije što se njenom ocu ne dopada. Haris je govorio o tome da misli da joj ne priliči da pozira kao starleta.

Haris je ćerkine društvene mreže oštro komentarisao još prije nekoliko godina, kada je ona tek počela da privlači pažnju javnosti.

"Ona je lijepa djevojka, ne treba da se fotografiše kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, porodici i kakav utisak ostavlja na druge", rekao je Haris za Avaz.

Međutim, Đina nije poslušala oca te gotovo svakodnevno objavljuje fotke u bikiniju, mini haljinama i izazovnim pozama.

Pogledajte njene fotografije sa društvenih mreža:

Vidi opis "Moja ćerka ne treba da se slika kao starleta": Haris Džinović razočaran Đinom, evo kakve fotke kači na mreže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Haris: "Nemam ja više emocija, isključio sam"

Podsetimo, Haris je otvoreno govorio o narušenim porodičnim odnosima i priznao da sa ćerkom nema prisan odnos i da ga je razočarala.

Vidi opis "Moja ćerka ne treba da se slika kao starleta": Haris Džinović razočaran Đinom, evo kakve fotke kači na mreže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/djinadzinovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 7 7 / 7

"Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo", izjavio je pjevač tad za "Kurir".

"Hoće da se uda, da napravi svoju djecu, da napravi svoju familiju . I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju djecu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući", ispričao je pjevač nedavno za medije.

Izvor: Blic/ MONDO