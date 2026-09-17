Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da SAD iz Venecuele izvlače milione barela nafte, nazivajući to ratnim plijenom. Vašington je obezbijedio kontrolu nad 65 milijardi barela rezervi te zemlje.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države iz Venecuele preuzimaju milione barela nafte i odnos Vašingtona i Karakasa opisao je kao izvanredan.
"Izvlačimo milione i milione barela nafte. Kad kažu: 'Pobjedniku pripada plijen', ovo je jedan od najvećih takvih primjera koje je iko ikada video u istoriji", rekao je Tramp tokom posjete Sjevernoj Karolini. Naglasio je da američke naftne kompanije posluju u Venecueli i da Vašington usko sarađuje sa tamošnjom vladom. Tramp je potvrdio da američke kompanije "odlaze tamo", ali nije precizirao o kojim je količinama nafte riječ.
Sporazum o naftnim rezervama
Trampove izjave dolaze nakon što je njegova administracija ranije ovog meseca objavila veliki sporazum o venecuelanskim naftnim resursima. Prema saopštenju Bijele kuće, sporazumom se Sjedinjenim Državama obezbjeđuje većinska kontrola nad više od 65 milijardi barela dokazanih rezervi i pristup proizvodnji na 17 naftnih polja. Bijela kuća navodi da je u sporazum uključena privatna naftna kompanija North American Blue Energy Partners, a ne direktno privremena vlada Venecuele. Administracija je objavila da će se milioni barela nove venecuelanske nafte prerađivati u američkim rafinerijama. Očekuje se rast proizvodnje uporedo sa širenjem poslovanja američkih kompanija u toj zemlji.
Tramp: Trošak rata smo višestruko vratili
Nafta je postala centralni element odnosa Vašingtona i Venecuele nakon smjene predsjednika Nikolasa Madura. Sjedinjene Države su objavile i da su troškove svoje vojne operacije u Venecueli pokrile prihodima od naftnih resursa te zemlje.
Venecuela ima najveće dokazane rezerve sirove nafte na svijetu, ali njena naftna industrija je godinama u padu zbog smanjene proizvodnje, manjka ulaganja i sankcija.
Bijela kuća tvrdi da bi novi aranžman trebalo da poveća proizvodnju, privuče investicije i pomogne ekonomskom oporavku Venecuele. Vašington ga predstavlja kao dio šireg plana stabilizacije, obnove i političke tranzicije zemlje.