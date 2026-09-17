"Vidio sam njene slike i odmah se zaljubio": Albino progovorio o supruzi, na prvom sastanku gledali "Tomu" (Video)

Albino nikad iskrenije o braku i romansi koja je počela zahvaljujući zajedničkoj prijateljici.

Izvor: Instagram printscreen

Posle dueta sa Natašom Bekvalac, Draganom Mirković i Višnjom Petrović, Magla bend je objavio duet sa pjevačem i producentom Stjepanom Jelićem Albinom.

Albino je sarađivao sa najvećim imenima domaće scene, a na večerašnjoj promociji novog albuma benda na kojem je i duet "Neosvojiva", pjevač je za MONDO otkrio i intimne detalje iz braka u koji je stupio krajem prošle godine.

U nikad iskrenijem intervjuu, priznao je da ga je žena smirila, a onda otkrio i kako se zaljubio u nju.

Na sam pomen supruge, Albinu se ozarilo lice.

"U braku se čovjek smiri, sve je ljepše, barem u našem slučaju. Sve je nekako prirodnije i mi smo zreli, najbolji smo prijatelji i slušamo jedno drugo", rekao je Albino, a potom otkrio kako se upoznao sa suprugom.

"Zajedno smo preko pet godina, a upoznali smo se preko zajedničke drugarice koja je fotograf i slikala je nju. Ja sam vidio te slike i bila je ljubav na prvi pogled. Od trećeg viđanja smo zajedno".

Albino nam je otkrio i kako je izgledao prvi sastanak: "Vodio sam je u bioskop, gledali smo Tomu".

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Pogledajte 01:35 Albino progovorio o supruzi: Priznao da ga je brak smirio, pa otkrio kako su se upoznali Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Zabušavao sam"

Albino je otkrio da i pored brojnih saradnji i projekata ne razmišlja preterano o svojoj karijeri - bavljenje muzikom shvata kao maraton, ne trku i priznaje da je pomalo zabušavao kada je njegova muzika u pitanju.

"Nisam bio pretjerano posvećen svojoj karijeri. Gledam da to ide polako, ima vremena, ali naravno da bi svako poželio da ima svoju publiku i da održava velike koncerte. Ja sam često neodlučan kada posmatram žanrove - čas bih ovo, čas ono, a često se tada desi da ne uradiš ništa", priznaje muzičar.

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