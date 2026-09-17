Paparaco snimak Jovane Joksimović: Voditeljka u izazovnom izdanju na Novom Beogradu, evo s kim su je uhvatili (Video)

Voditeljka Jovana Joksimović u izazovnom izdanju na prijestoničkom događaju

Izvor: Printskrin/Youtube/K1

Voditeljka Jovana Joksimović, koja sa pjevačem Željkom Joksimovićem ima troje djece, pojavila se večeras na jednom događaju u Sava centru.

MONDO je zabilježio trenutak kada Jovana pristiže na događaj u pratnji svog supruga, a bila je obučena u pripijenu, crnu haljinu, koja je istakla njenu savršenu figuru.

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@mondo.zabava Evo gde smo uhvatili Jovanu i Željka Joksimović: Voditeljka u izazovnom izdanju 👆 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Na razgovoru joj rekli da nije za medije

Jovana Joksimović je jedna od najprepoznatljivijih TV lica, a zanimljivo je da su joj na počerku karijere rekli da nije za medije.

Na nagovor majke, prijavila se na konkurs za nova TV lica na BK televiziji. Nije imala velika očekivanja.

U međuvremenu, otišla je kod fotografa, poznatog Belmonda, koji je bio zadužen za snimanja u časopisu "Bazar".

"Rekao mi je: 'Od tebe ćemo da napravimo ljepoticu'. Ja bez šminke, zbunjena, ali uradio je sjajne fotografije. Kada sam izašla iz zgrade, zaustavio me je neki čovjek i pitao: 'Da li biste radili na televiziji Politika?' Mislila sam da se šali!".