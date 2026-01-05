Akcije američkih naftnih kompanija porasle su nakon Trampove najave ulaganja u Venecuelu posle hapšenja Madura, uz očekivanja obnove energetskog sektora i većeg izvoza nafte.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Akcije američkih naftnih kompanija naglo su porasle u ponedeljak nakon što je američki predsjednik Donald Tramp obećao da će oživeti venecuelanski energetski sektor posle hapšenja Nikolasa Madura tokom vikenda, piše Blumberg.

Akcije kompanije Ševron porasle su i do 6,3 odsto, što je njihov najveći dnevni rast od aprila. Ševron je trenutno jedina velika američka naftna kompanija koja posluje u toj južnoameričkoj zemlji, i to na osnovu posebne dozvole Sjedinjenih Država.

Tri najveće svjetske naftne kompanije

Rast su zabilježili i Konoko Filips i Eks­on Mobil. Tri najveće svjetske kompanije za naftne usluge, Haliburton, SLB i Bejker Hjuz, porasle su za više od 5 odsto.

Tramp je izjavio da će američke naftne kompanije uložiti milijarde dolara u obnovu urušene energetske infrastrukture Venecuele i vratiti naftni sektor zemlje na nekadašnji nivo.

Ševron, koji je ostao u Venecueli nakon nacionalizacije stranih naftnih kompanija početkom ovog vijeka, među globalnim naftnim gigantima ima najbolju poziciju da odmah profitira od šireg američkog pristupa najvećim svjetskim rezervama sirove nafte.

Tramp: Imaćemo najveće naftne kompanije na svijetu

Venecuela duguje Konoko Filipsu više od osam milijardi dolara, dok Eks­on potražuje oko milijardu dolara, što su potvrdili međunarodni arbitri nakon nacionalizacije imovine.

"Imaćemo naše velike američke naftne kompanije, najveće na svijetu, koje će ući, potrošiti milijarde dolara, popraviti teško oštećenu naftnu infrastrukturu i početi da zarađuju novac za zemlju", rekao je Tramp u subotu.

Venecuela proizvodi tešku sirovu naftu koja je ključna za mnoge američke rafinerije duž obale Meksičkog zaliva. Akcije kanadskih kompanija koje se bave naftnim pijeskom, a koje takođe proizvode tešku naftu, pale su u ponedeljak, uključujući Kanadijan Nečural Resorsis, Senovus Enerdži i Sankor Enerdži.

"Potpuni oporavak može potrajati godinama"

Potpuni oporavak venecuelanske naftne industrije mogao bi da potraje godinama i da košta više od 100 milijardi dolara, izjavio je Fransisko Monaldi, direktor za energetsku politiku Latinske Amerike u Bejker institutu za javnu politiku pri Univerzitetu Rajs.

Godine korupcije, nedostatak ulaganja, požari i krađe doveli su naftnu infrastrukturu zemlje u stanje raspada, dok su je američke sankcije dodatno izolovale. Glavni kupac venecuelanske nafte bila je Kina. Ševron proizvodi oko 20 odsto nafte u zemlji na osnovu izuzeća od sankcija i isporučuje sirovu naftu američkim rafinerijama. Kompanija je nastavila isporuke čak i tokom djelimične pomorske blokade koju je sprovodila Trampova administracija.

"Ševron ostaje fokusiran na bezbjednost i dobrobit naših zaposlenih, kao i na očuvanje integriteta naše imovine", izjavio je portparol kompanije u saopštenju u ponedeljak. "Nastavljamo poslovanje bez prekida i u potpunosti u skladu sa svim važećim zakonima i propisima." Jedina izmjena u odnosu na izjavu datu tokom vikenda jeste dodavanje reči "bez prekida".

Venecuela ima najveće rezerve nafte, ali učestvuje sa manje od jedan odsto

Nije jasno koliko su globalne naftne kompanije spremne da ulože značajna sredstva u zemlju kojom upravlja privremena vlada uz podršku SAD, a u kojoj još nisu uspostavljena jasna pravna i fiskalna pravila.

Konoko Filips je tokom vikenda saopštio da je prerano nagađati o budućim poslovnim aktivnostima. Kompanija sa sjedištem u Hjustonu, koja je nekada dominirala proizvodnjom nafte u Venecueli, tokom 2024. godine dobila je niz dozvola američke vlade koje su je dovele u bolju poziciju za povraćaj dela ili cjelokupne štete nastale oduzimanjem imovine.

Eks­on bi razmotrio svaku potencijalnu priliku u Venecueli, ali bi bio oprezan zbog ranijih iskustava oduzimanja imovine, izjavio je izvršni direktor Daren Vuds u intervjuu u novembru.

Analitičari i trgovci upozoravaju da bi mogle proći godine dok se ključna infrastruktura u potpunosti ne obnovi i dok nafta ponovo ne počne slobodno da izlazi iz Venecuele, koja trenutno učestvuje sa manje od jedan odsto u globalnom snabdijevanju, iako ima najveće svjetske rezerve.

Akcije italijanskog Enija i španskog Repsola, koji takođe posluju u Venecueli, porasle su u ranom evropskom trgovanju. Akcije francuske kompanije Etablisman Morel i Prom, koja ima interese u Venecueli, skočile su i do 14 odsto.

Uprkos američkim napadima u subotu, venecuelanska naftna infrastruktura, uključujući luku Hose, rafineriju Amuai i glavna proizvodna područja u pojasu Orinoko, nije pretrpjela štetu, navode izvori upoznati sa situacijom.