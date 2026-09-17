Na današnjem ročištu nastavljeno je izvođenje pisanih dokaza, među kojima su zapisnici o pretresima stanova i drugih objekata, kao i dokumentacija o privremeno oduzetim stvarima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred Višim sudom u Podgorici danas je nastavljeno suđenje u postupku protiv bivšeg policijskog funkcionera Duška Golubovića, biznismena Sandera Stanaja i ostalih okrivljenih, kojima se na teret stavlja krijumčarenje cigareta, prenosi Dan.

Postupak vodi sudija Branislav Leković, dok su članovi sudskog vijeća sudije Dijana Rovčanin i Veljko Radovanović.

Na današnjem ročištu nastavljeno je izvođenje pisanih dokaza, među kojima su zapisnici o pretresima stanova i drugih objekata, kao i dokumentacija o privremeno oduzetim stvarima.

Advokati su se izjašnjavali o izvedenim pisanim dokazima, pri čemu su za dio dokumentacije naveli da nije od pravnog značaja za razjašnjenje ovog krivičnopravnog postupka.

Advokatica Andrijana Razić kazala je, između ostalog, da podaci iz aplikacije MUP-a Uprave policije o prelascima državne granice predstavljaju pravno nevaljan dokaz, jer je navedeno da su čuvani duže od pet godina, iako je propisano da se takvi podaci brišu nakon isteka roka od pet godina.

Ona je to saopštila nadovezujući se na dokaze koji su izvedeni na prethodnom ročištu.

Podsjetimo, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv 15 osoba zbog sumnje da su Golubović i Stanaj organizovali kriminalnu organizaciju koja se tokom 2020. i 2021. godine bavila krijumčarenjem neocarinjenih cigareta preko Slobodne carinske zone Luke Bar.

Prema navodima tužilaštva, članovi kriminalne organizacije bili su Sander Stanaj, Abedin Pepić, Andrija Petanović, Vukota Vujošević, Đoko Lješković, Mileta Simanić, Adnan Suković, Ivan Turčinović, Predrag Madžgalj, Veton Berišaj, Prokopije Perić, Dejan Milić i Radoje Dakić, piše Dan.

Tužilaštvo tvrdi da je primarni cilj ove organizacije bio prenošenje cigareta preko carinske linije uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, nakon čega bi se roba distribuirala na tržištima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije.

Prema navodima tužilaštva, takvim radnjama, kroz neplaćanje carina, akciza i poreza, pričinjena je višemilionska šteta budžetu Crne Gore, dok je kriminalna organizacija pribavila protivpravnu imovinsku korist.

Paralelno sa krivičnim postupkom pokrenuta je i opsežna finansijska istraga, kojom je obuhvaćena pokretna i nepokretna imovina okrivljenih, kao i sa njima povezanih lica, sa ciljem njenog trajnog oduzimanja.

U međuvremenu, Viši sud u Podgorici donio je rješenje o spajanju ovog postupka sa predmetom po optužnici koju je SDT podiglo protiv Ivana Lješkovića i više drugih lica zbog sumnje da su učestvovali u stvaranju kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem cigareta.